Bloomberg узнал о плане США снизить зависимость от российского урана
Минэнерго США добивается от членов конгресса одобрения плана по покупке обогащенного урана напрямую у американских производителей, чтобы снизить импорт из России, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. По его данным, на эти цели предлагается выделить $4,3 млрд, но без одобрения парламента сделать это не получится.
Представители ведомства провели с законодателями встречу, на которой объяснили необходимость такого шага. Они пояснили, что любые нарушения в поставках топлива для ядерных реакторов привели бы к нарушению работы последних. Другой собеседник агентства рассказал, что проблема обсуждалась и с представителями отрасли.
Предложение, по его словам, состоит в том, чтобы увеличить объемы обогащения урана и производства готового топлива внутри страны.
Как отмечает агентство, в США сейчас есть только одно предприятие по обогащению урана. Оно находится в штате Нью-Мексико и принадлежит европейской компании Urenco.
Индекс Global X Uranium ETF после сообщения Bloomberg вырос на 7,4%, как и акции некоторых производителей урана.
8 марта США ввели запрет на импорт энергоносителей из России — нефти и нефтепродуктов, СПГ, угля. Российский уран под санкции не попал. Reuters в марте объясняло решение тем, что энергетическая безопасность страны зависит от импорта из России, Казахстана и Узбекистана: они производят примерно половину урана, потребляемого американскими АЭС. В 2021 году США импортировали обогащенного урана и радиоактивных изотопов из России на $670 млн.
В том же месяце Bloomberg сообщал, что в Вашингтоне рассматривают возможность санкций против «Росатома», но решение так и не было принято.
21 марта вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство России изучает вопрос о запрете поставок урана в США в ответ на эмбарго энергоресурсов.