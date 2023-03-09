Лавров передал саудовскому министру позицию России по Украине

Принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время встречи с Сергеем Лавровым (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Москве с саудовским коллегой Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

Лавров «изложил российские принципиальные оценки и соображения в связи с ситуацией на Украине и вокруг нее». Аль Сауд, в свою очередь, «подчеркнул поддержку королевством региональных и международных усилий, нацеленных на поиск политического решения кризиса», указывается в Twitter саудовского внешнеполитического ведомства.

Эр-Рияд предлагал свою помощь в урегулировании конфликта на Украине. В сентябре прошлого года королевство участвовало в обмене пленными между Москвой и Киевом.

Саудовская Аравия выделяет Украине финансовую и гуманитарную помощь. В конце января Аль Сауд посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

На встрече в Москве Лавров и Фейсал Аль Сауд также «сверили часы» по «ключевым темам международной и ближневосточной повестки», обсудив ситуацию в Сирии и Йемене и палестино-израильский конфликт. «Была также предметно рассмотрена складывающаяся обстановка в зоне Персидского залива, включая перспективы создания системы коллективной безопасности, предполагающей формирование при участии всех заинтересованных государств механизмов совместного реагирования на существующие вызовы и угрозы», — добавили в российском министерстве.