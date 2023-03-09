МИД России назвал дату переговоров по зерновой сделке в Женеве

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В Женеве 13 марта пройдут консультации между представителями России и ООН по зерновой сделке. Об этом на брифинге сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова.

Накануне представитель генсека ООН Фархан Хак сообщил, что во встрече будет участвовать генсек ЮНКТАД Ребекка Гринспен, передает Reuters. «Это следующий шаг, и мы посмотрим, нужно ли что-то еще кроме этого. Генеральный секретарь [ООН Антониу Гутерриш] будет продолжать делать все возможное, чтобы устранить препятствия для экспорта российских удобрений», — сказал Хак. По словам Захаровой, на консультациях также будет присутствовать глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартин Гриффитс.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года, Россия и Украина подписали соглашение по отдельности с Турцией и ООН. Договор включал две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из Одессы, Черноморска и Южного и о содействии ООН снятию ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок. Представители ООН и Турции обязались контролировать, чтобы на кораблях не перевозили боеприпасы или вооружение.



Срок действия сделки истекает 18 марта. Она была продлена в ноябре на 120 дней с условием автоматического продления при отсутствии претензий у сторон.

8 марта Гутерриш прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, где выступил за продление зерновой сделки. Продление также поддерживают Украина, Турция и США.

При этом российские власти считают, что соглашения не работают, так как выполняется только одна часть пакета — вывоз украинского зерна. В начале марта Захарова заявила, что Россия готова продолжать выполнять свою часть договоренностей в рамках зерновой сделки, если другие ее участники тоже будут исполнять свои обязательства.