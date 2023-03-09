Тульские власти объяснили испугавшие жителей звуки полетом самолетов

Сергей Балтабаев (Фото: baltabaevSG / Telegram)

Несколько громких звуков, которые услышали жители Ефремовского округа Тульской области, исходили от самолетов учебного авиацентра в Липецке. Об этом сообщил глава администрации города Ефремова Тульской области Сергей Балтабаев.

«В результате уточнения информации было установлено, что источником данных хлопков стали самолеты при преодолении звукового барьера учебного авиацентра города Липецк», — написал он.

По словам главы администрации, всего в Ефремовском округе прозвучало четыре «сильных хлопка». Сотрудники МЧС не обнаружили разрушений и пожаров на земле, от жителей жалоб на какие-либо повреждения тоже не поступало.

Жители Ефремова Тульской области утром сообщали в социальных сетях о громких хлопках, пишет TCH 24. О хлопках также говорили жители Липецка и Лебедянского, Данковского и Чаплыгинского районов Липецкой области.

Правительство Липецкой области заявило, что системы ПВО в регионе не срабатывали и следов падения снарядов на земле обнаружено не было. В правительстве предположили, что источником звуков могли стать пролетавшие над областью в южном направлении самолеты. Там добавили, что утром на Украине объявляли воздушную тревогу.

9 марта около 3:40 утра тревогу объявили на всей территории Украины. Власти Одесской, Харьковской, Львовской и других областей сообщили об обстрелах, в некоторых регионах повреждены объекты инфраструктуры. Позже российское Минобороны объяснило, что Вооруженные силы России нанесли массированный «удар возмездия» по объектам на Украине в ответ на атаку диверсантов в Брянской области 2 марта.