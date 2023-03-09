Тульские власти объяснили испугавшие жителей звуки полетом самолетов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 80,14 (-0,41) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 75,9 (+0,45) Инвестиции, 16:07
СБУ сочла чушью сообщение о готовившемся теракте в Приднестровье Политика, 17:25
Родители детей-инвалидов смогут получить льготную ипотеку на вторичку Общество, 17:20
«Финам» заявил об отсутствии планов принудительной конвертации валюты Инвестиции, 17:15
Резников заявил о потребности Киева в миллионе боеприпасов Политика, 17:11
Что купить в Турции, ОАЭ и Таиланде по цене однушки в Москве Недвижимость, 17:08
Тренер заявил о желании Логинова продолжить карьеру после выздоровления Спорт, 17:07
Польский банк заявил о приостановке Commerzbank платежей в Россию Финансы, 17:06
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе 17:05
Акции банка Credit Suisse обвалились после задержки публикации отчетности Инвестиции, 17:03
ЦБ и Мосбиржа защитят инвесторов от волатильности низколиквидных активов Инвестиции, 16:57
Вылетевший в Ижевск самолет вернулся в Пулково сразу после взлета Общество, 16:52
«И без зуба проживу»: шесть главных мифов об имплантации Pro, 16:52
Роспотребнадзор поручил привить мигрантов от кори и дифтерии Общество, 16:51
Правящая партия Грузии провалит второе чтение закона об иноагентах Политика, 16:42
Военная операция на Украине ,  
0 

Тульские власти объяснили испугавшие жителей звуки полетом самолетов

Глава Ефремова Балтабаев объяснил хлопки над Тульской областью полетом самолетов
Сергей Балтабаев
Сергей Балтабаев (Фото: baltabaevSG / Telegram)

Несколько громких звуков, которые услышали жители Ефремовского округа Тульской области, исходили от самолетов учебного авиацентра в Липецке. Об этом сообщил глава администрации города Ефремова Тульской области Сергей Балтабаев.

«В результате уточнения информации было установлено, что источником данных хлопков стали самолеты при преодолении звукового барьера учебного авиацентра города Липецк», — написал он.

По словам главы администрации, всего в Ефремовском округе прозвучало четыре «сильных хлопка». Сотрудники МЧС не обнаружили разрушений и пожаров на земле, от жителей жалоб на какие-либо повреждения тоже не поступало.

Жители Ефремова Тульской области утром сообщали в социальных сетях о громких хлопках, пишет TCH 24. О хлопках также говорили жители Липецка и Лебедянского, Данковского и Чаплыгинского районов Липецкой области.

Правительство Липецкой области заявило, что системы ПВО в регионе не срабатывали и следов падения снарядов на земле обнаружено не было. В правительстве предположили, что источником звуков могли стать пролетавшие над областью в южном направлении самолеты. Там добавили, что утром на Украине объявляли воздушную тревогу.

9 марта около 3:40 утра тревогу объявили на всей территории Украины. Власти Одесской, Харьковской, Львовской и других областей сообщили об обстрелах, в некоторых регионах повреждены объекты инфраструктуры. Позже российское Минобороны объяснило, что Вооруженные силы России нанесли массированный «удар возмездия» по объектам на Украине в ответ на атаку диверсантов в Брянской области 2 марта.

Читайте на РБК Pro
Утром или вечером: когда эффективнее всего заниматься спортом
Почему рубль ослаб вопреки возвращению ЦБ и Минфина на валютный рынок
Бесстыдный демпинг: как китайцы теснят селлеров на маркетплейсах России
Какие угрозы несут роботы людям: на вопросы РБК Pro отвечает Chat GPT
Теги
Липецкая область Тульская область хлопок самолет
Материалы по теме
Власти Липецкой области опровергли работу системы ПВО в регионе
Общество
Пять человек пострадали из-за взрыва в кафе в Изобильном
Общество
В Чите из-за взрыва газа в многоэтажном доме рухнули два этажа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter