Власти Липецкой области опровергли работу системы ПВО в регионе

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 80,55 (+0,31) Инвестиции, 07 мар, 16:13 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,02) Инвестиции, 07 мар, 16:13
«Голубой океан» для банков: как решить проблему кредитов для МСП Pro, 09:43
Курс биткоина обновил минимум с середины февраля и снизился до $21,6 тыс. Крипто, 09:40
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 09:40
В Чите из-за взрыва газа в многоэтажном доме рухнули два этажа Общество, 09:38
Суд в США выдал ордер на арест «самолета «Роснефти» стоимостью $25 млн Политика, 09:30
В Грузии отозвали ставший причиной протестов законопроект об иноагентах Политика, 09:23
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Раковка Политика, 09:21
Внутренние и внешние опоры лидера в новой реальности
15 марта 19:00
Записаться
Власти Липецкой области опровергли работу системы ПВО в регионе Общество, 09:17
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 09:17
ФНС изменила правила допросов. Каких последствий ждать бизнесу Pro, 09:14
Медведев назвал публикации о «Северных потоках» «низкорейтинговой шнягой» Политика, 09:14
Пригожин рассказал про взятие ЧВК «Вагнер» Дубово-Василевки Политика, 09:06
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух пострадавших из-за взрывов Политика, 09:03
Виноделы Крыма предупредили о росте цен из-за доставки через ДНР Бизнес, 09:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Липецкой области опровергли работу системы ПВО в регионе

Правительство Липецкой области: ПВО в регионе не срабатывало, громкие звуки — от самолетов
Виды Липецка
Виды Липецка (Фото: Алексей Смышляев / Фотобанк Лори)

Правительство Липецкой области в своем телеграм-канале опровергло работу систем противовоздушной обороны в регионе.

Жители Липецка, Лебедянского, Данковского и Чаплыгинского районов сообщали в социальных сетях, что утром слышали громкие хлопки, отметили в правительстве.

Правительство пояснило, что системы ПВО в регионе не срабатывали, следов падения снарядов на земле не обнаружено, а все важные инфраструктурные объекты работают в штатном режиме.

Службы начали выяснять происхождение звуков, на которые жаловались жители региона. В правительстве предположили, что их могли издавать пролетавшие над областью в южном направлении самолеты. Там добавили, что утром на Украине была объявлена воздушная тревога.

Около 4:00 мск сигналы воздушной тревоги прозвучали на всей территории Украины. В Павлограде Днепропетровской области работала система ПВО, сообщало УНИАН, о взрывах в Николаеве писало «Суспiльне». О взрывах сообщал также глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. В Одесской области повреждения получил объект энергетической инфраструктуры, писал руководитель администрации региона Максим Марченко. Как минимум в семи областях и в Киеве из-за ракетного удара начались отключения электроэнергии.

Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют регулярно с середины октября. Российское Минобороны заявляло о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по украинским объектам военного управления и энергетической системы. Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия украинских властей, в том числе на взрыв на Крымском мосту.

Читайте на РБК Pro
Как россиянам получить юридическую помощь в ЕС в условиях санкций
Год санкций: почему провалился «экономический блицкриг» против России
Бесстыдный демпинг: как китайцы теснят селлеров на маркетплейсах России
Год под санкциями: почему экономика России выстояла. Версия западных СМИ

Власти Липецкой области опровергли работу системы ПВО в регионе
Власти Липецкой области опровергли работу системы ПВО в регионе

Теги
Липецкая область ПВО Украина обстрелы
Материалы по теме
Минобороны объяснило закрытие неба над Петербургом тренировкой ПВО
Политика
Гладков сообщил о работе ПВО в Белгороде и Белгородском районе
Политика
Российская ПВО сбила украинский Су-25 и девять дронов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter