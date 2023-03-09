Власти Липецкой области опровергли работу системы ПВО в регионе

Правительство Липецкой области: ПВО в регионе не срабатывало, громкие звуки — от самолетов

Виды Липецка (Фото: Алексей Смышляев / Фотобанк Лори)

Правительство Липецкой области в своем телеграм-канале опровергло работу систем противовоздушной обороны в регионе.

Жители Липецка, Лебедянского, Данковского и Чаплыгинского районов сообщали в социальных сетях, что утром слышали громкие хлопки, отметили в правительстве.

Правительство пояснило, что системы ПВО в регионе не срабатывали, следов падения снарядов на земле не обнаружено, а все важные инфраструктурные объекты работают в штатном режиме.

Службы начали выяснять происхождение звуков, на которые жаловались жители региона. В правительстве предположили, что их могли издавать пролетавшие над областью в южном направлении самолеты. Там добавили, что утром на Украине была объявлена воздушная тревога.

Около 4:00 мск сигналы воздушной тревоги прозвучали на всей территории Украины. В Павлограде Днепропетровской области работала система ПВО, сообщало УНИАН, о взрывах в Николаеве писало «Суспiльне». О взрывах сообщал также глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. В Одесской области повреждения получил объект энергетической инфраструктуры, писал руководитель администрации региона Максим Марченко. Как минимум в семи областях и в Киеве из-за ракетного удара начались отключения электроэнергии.

Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют регулярно с середины октября. Российское Минобороны заявляло о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по украинским объектам военного управления и энергетической системы. Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия украинских властей, в том числе на взрыв на Крымском мосту.