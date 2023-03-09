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Генсек ООН призвал власти и протестующих в Грузии избегать эскалации

Генсек ООН Гутерриш призвал стороны избегать шагов к эскалации на фоне протестов в Грузии
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне протестов в Грузии призывает заинтересованные стороны избегать шагов, которые могут вызвать эскалацию конфликта. Об этом ТАСС заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

«Генеральный секретарь отслеживает ситуацию в Грузии, он призывает всех <...> [участвующих] избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности», — сказал он.

Гутерриш, по словам Хака, подчеркивает важность свободы выражения мнений, беспрепятственной работы СМИ, деятельности гражданского общества. Он также обращает внимание, что граждане имеют право на мирный протест, добавил собеседник агентства.

Протесты в Тбилиси начались 7 марта, после того как грузинский парламент принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Оппозиция полагает, что этот закон ограничит деятельность независимых НПО и СМИ.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили призвал протестующих оставаться в рамках мирного собрания, но указал на попытки радикальной оппозиции «обострить ситуацию». Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала руководство страны не применять силу в отношении демонстрантов. Она также пообещала, что наложит вето на законопроект, если тот будет принят парламентом.

К вечеру 8 марта на площади перед парламентом Грузии собралось более 10 тыс. человек. Протестующие окружили здание, разбили окна и начали забрасывать туда хлопушки и петарды. Впоследствии грузинский спецназ разогнал их, используя водометы и слезоточивый газ.

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Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», ставший причиной беспорядков, внесли депутаты, которые откололись от правящей партии «Грузинская мечта» и основали движение «Сила народа». Первый вариант предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа. Такие организации должны пройти обязательную регистрацию. Парламент Грузии принял законопроект в первом чтении: за принятие документа проголосовали 76, против — 13 депутатов.

Теги
Антонио Гутерриш эскалация Грузия ООН протесты
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