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Грузия отправила в Европу вызвавший протесты законопроект об иноагентах

Парламент Грузии направил в Венецианскую комиссию законопроект об иностранных агентах
Акция протеста против законопроекта об &laquo;иностранных агентах&raquo; у здания парламента в Тбилиси
Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания парламента в Тбилиси (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Парламент Грузии отправил для анализа в Венецианскую комиссию Совета Европы принятый накануне в первом чтении законопроект об иностранных агентах. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, его слова приводит 1tv.

«Мы получим заключение по законопроекту от Венецианской комиссии через несколько месяцев, и лишь после этого продолжится обсуждение законопроекта в парламенте», — сказал Кобахидзе на брифинге.

При этом он отметил, что утверждения оппозиции о прямой связи между принятием закона с предоставлением Грузии статуса кандидата по вступлению в ЕС являются спекуляциями.

«Мы проявили максимальное уважение к европейским институтам отправив законопроект в Венецианскую комиссию, но когда нам говорят, что нельзя даже обсуждать этот законопроект — это ущемление государства и общества», — заявил он.

7 марта грузинские депутаты приняли в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Его, как и проект «О регистрации иностранных агентов», внесли депутаты, которые откололись от правящей партии «Грузинская мечта», и основатели движения «Сила народа». Первый вариант предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа. Такие организации должны пройти обязательную регистрацию.

Грузия отправила в Европу вызвавший протесты законопроект об иноагентах
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Вечером напротив парламенты страны прошла акции протеста. На митинге, по данным грузинского МВД, задержали 66 человек. Протесты переросли в столкновения с полицией, полиция применила против протестующих водометы и слезоточивый газ.

Грузинская оппозиция считает, что закон об иностранных агентах ограничит деятельность независимых НПО и СМИ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что заблокирует принятие закона, если инициативу одобрит парламент.

Теги
Грузия иностранный агент протесты Совет Европы
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