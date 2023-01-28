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МИД заявил о моделировании НАТО киберударов по энергосистеме Москвы

Замглавы МИД Сыромолотов: НАТО моделирует киберудары по энергоинфраструктуре Москвы
Россия и Запад взаимно обвиняют друг друга в хакерских атаках. Замглавы МИДа указал на усилия США и Британии в киберударах по российским системам. В обеих странах ранее сообщали об атаках со стороны связанных с Россией хакеров
Фото: Silas Stein / dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: Silas Stein / dpa / picture-alliance / ТАСС

Североатлантический альянс проводит учения, где отрабатывает киберудары по российским сетям, заявил в интервью ТАСС замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов, который курирует вопросы противодействия терроризму.

«На регулярной основе проводятся учения, в том числе под эгидой НАТО, по отработке нанесения ударов с использованием ИКТ по российским объектам критической информационной инфраструктуры. В частности, моделируется поражение госучреждений в Калининградской области и энергосистемы Москвы», — сказал он.

Дипломат обвинил западные страны в том, что они целенаправленно набирают специалистов для проведения кибератак на Россию. Так, Вашингтон, по словам дипломата, для этого «вербует хакеров-наемников, тренирует так называемую украинскую IT-армию», а также использует возможности союзников и частных компаний. Британия, отметил Сыромолотов, также направляет «свои наступательные возможности в информационной сфере на Россию».

Тем не менее, подчеркнул дипломат, Москва готова к «массированным» киберударам.

Западные страны, в свою очередь, обвиняют в кибератаках Россию. Би-би-си в январе сообщил об атаке программы-вымогателя, связанной с российскими хакерами, на Королевскую почту Великобритании, после которой произошел сбой в отправке почты за границу.

В ноябре прошлого года полиция Австралии обвинила российских хакеров в атаке на одну из крупнейших в стране страховых компаний Medibank. Атака была в октябре, хакеры получили доступ к личной информации 9,7 млн нынешних и бывших клиентов компании, включая премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе.

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