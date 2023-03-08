Спецназ разогнал протестующих, окруживших здание парламента в Тбилиси

Столкновения между силовиками и протестующими против закона об иноагентах продолжаются уже второй день. К вечеру 8 марта протестующие окружили парламент, спецназ применял водометы и слезотачивый газ для разгона толпы

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Силы специального назначения МВД Грузии вытеснили демонстрантов с площади перед парламентом в Тбилиси, передает Paper Kartuli. В ход шли водометы и слезоточивый газ, люди разбежались по близлежащим улицам.

Протесты в Тбилиси продолжаются уже второй день, после того, как 7 марта грузинские депутаты приняли в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Грузинская оппозиция считает, что закон об иностранных агентах ограничит деятельность независимых НПО и СМИ.

К вечеру 8 марта свыше 10 тыс. протестующих окружили здание парламента, разбили окна и начали забрасывать туда хлопушки и петарды, некоторые из них были замечены в противогазах. Как уточнял Paper Kartuli, к зданию парламента были дополнительно стянуты свыше 200 силовиков. По данным «Sputnik Грузия», спецназовцы сидели в автобусах и ждали команды к разгону протестующих.

Ambegi.ge уточняет, что после применения водометов и слезоточивого газа пострадали как минимум 10 митингующих. На месте работают бригады скорой помощи. Спецназ сосредоточен в районе проспекта Руставели и здания парламента.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили призвал протестующих оставаться в рамках мирного собрания, однако указал на попытки радикальной оппозиции «обострить ситуацию». «Любое мнение должно быть выражено в рамках закона, и я уверен, что наши граждане, в отличие от радикалов, примут это к сведению и будут подходить к этому именно так», — отметил политик.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти воздержаться от применения силы в отношении протестующих. «Пусть власти поймут, что у них последний шанс разорвать дистанцию с населением, которая все увеличивалась и увеличивалась. У них последний шанс продемонстрировать, что они не являются неформальной пророссийской силой. У них последний шанс показать, что то, что они проевропейские, не пустые слова, а их цель», — заявила она.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», ставший причиной беспорядков, внесли депутаты, которые откололись от правящей партии «Грузинская мечта» и основали движение «Сила народа». Первый вариант предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа. Такие организации должны пройти обязательную регистрацию. Парламент Грузии принял законопроект в первом чтении: за принятие документа проголосовали 76 депутатов, против — 13.

Грузинская оппозиция считает, что закон ограничит деятельность независимых НПО и СМИ. Президент Грузии пообещала наложить вето на закон, если инициативу одобрит парламент. В Евросоюзе заявили, что закон не соответствует европейским стандартам и противоречит заявленной Грузией цели по вступлению в ЕС. В Госдепе США указывали, что законопроект «вдохновлен Кремлем» и его принятие навредит евроатлантическим амбициям страны.