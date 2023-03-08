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Производитель двигателей Yanmar Holdings прекратит работу в России

Японский производитель двигателей Yanmar закроет дочернюю компанию в России с апреля
Фото: yanmar.com
Фото: yanmar.com

Японская компания Yanmar Holdings, которая занимается продажей двигателей и строительной техники, прекратит свою деятельность на российском рынке с апреля, сообщает компания на сайте.

«Группа Yanmar прекратит все операции в нашей местной дочерней компании, ООО «Янмар РУС», как только будут завершены соответствующие процедуры. Ожидается, что прекращение деятельности вступит в силу с начала апреля 2023 года», — говорится в сообщении.

ООО «Янмар РУС» открылось в 2014 году. Дочерняя компания приостановила свою деятельность в прошлом марте после начала военной операции на Украине. «Yanmar внимательно следила за ситуацией, но пришла к выводу, что в текущих обстоятельствах продолжать наш бизнес в России невозможно», — отметил японский производитель.

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В конце января экономисты швейцарского института IMD и Университета Санкт-Галлена Никколо Пизани и Саймона Эвенетта оценили, сколько компаний покинуло российский рынок после начала военной операции на Украине. По их данным, в частности, ушло 15% дочерних фирм из Японии. Для сравнения, доля покинувших Россию американских фирм составила 18%.

Теги
Япония заявление об уходе двигатели прекращение работы
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