Китай выделит Украине €200 тыс. для обеспечения ядерной безопасности

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Китай выделит €200 тыс. на обеспечение ядерной безопасности на Украине, сообщила официальный представитель китайского МИДа Мао Нин, передает Sina.

«Решение Китая пожертвовать €200 тыс. в программу технической помощи Украине по ядерной безопасности через Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвано поддержать усилия МАГАТЭ по укреплению безопасность ядерных объектов Украины практическими действиями», — заявила она.

Представитель МИДа добавила, что Китай выступает против вооруженных нападений на мирные ядерные объекты.

24 февраля Китай опубликовал свою позицию по урегулированию украинского кризиса. Документ состоит из 12 пунктов. В него, в частности, входят обеспечение безопасности атомных электростанций и противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия.

16 января генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство расширит присутствие на Украине для предотвращения «ядерной аварии во время текущего конфликта».