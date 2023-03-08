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Китай выделит Украине €200 тыс. для обеспечения ядерной безопасности

МИД Китая: Пекин выделит Киеву €200 тыс. для обеспечения ядерной безопасности
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Китай выделит €200 тыс. на обеспечение ядерной безопасности на Украине, сообщила официальный представитель китайского МИДа Мао Нин, передает Sina.

«Решение Китая пожертвовать €200 тыс. в программу технической помощи Украине по ядерной безопасности через Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвано поддержать усилия МАГАТЭ по укреплению безопасность ядерных объектов Украины практическими действиями», — заявила она.

Представитель МИДа добавила, что Китай выступает против вооруженных нападений на мирные ядерные объекты.

24 февраля Китай опубликовал свою позицию по урегулированию украинского кризиса. Документ состоит из 12 пунктов. В него, в частности, входят обеспечение безопасности атомных электростанций и противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия.

16 января генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство расширит присутствие на Украине для предотвращения «ядерной аварии во время текущего конфликта».

Теги
Китай ядерная угроза МАГАТЭ МИД
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