Глава МИД Китая указал на различие позиций США по Украине и Тайваню

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США говорят об уважении суверенитета Украины, однако в ситуации с Китаем и Тайванем не относятся так же к территориальной целостности КНР. Об этом заявил глава китайского МИДа Цинь Ган на пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны), передает «Синьхуа».

«Китайский народ имеет право спросить: почему Соединенные Штаты так много говорят об уважении суверенитета и территориальной целостности в вопросе Украины, но не уважают суверенитет и территориальную целостность Китая в вопросе Тайваня? Почему Соединенные Штаты требуют, чтобы Китай не поставлял оружие России, в то время как он уже давно нарушает Коммюнике от 17 августа (1982 года), продавая оружие Тайваню?», — задал министр вопросы.

В коммюнике от 17 августа 1982 года Соединенные Штаты обязались, что продаваемое Тайваню оружие по качеству и количеству не будет превышать уровень оружия, предоставленного в последние годы после установления дипломатических отношений между КНР и США, а объем продажи будет со временем уменьшаться.

В 1949 году на Тайвань после поражения в гражданской войне с коммунистами эвакуировалась администрация Китая и правящей партии «Гоминьдан», которая не признала законность коммунистического правительства КНР. Пекин не признает суверенитет Тайваня и считает его одной из китайских провинций.



В августе отношения между Китаем и США обострились после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай рассматривает визиты официальных лиц других стран как поддержку независимости Тайваня. После визита Пелоси армия Китая приступила к учениям с боевыми стрельбами у острова.