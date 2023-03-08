Reuters: Сеул одобрил поставку гаубиц с южнокорейскими деталями Киеву из Польши

Сеул одобрил поставку Киеву гаубиц с южнокорейскими деталями из Польши

Гаубица Krab (Фото: Markus Rauchenberger / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Правительство Южной Кореи одобрило экспортные лицензии для Польши на поставку Украине гаубиц Krab, которые созданы из южнокорейских комплектующих. Об этом сообщил Reuters директор европейско-азиатского подразделения Бюро международного сотрудничества Ким Хён Чхоль.

«Мы изучили всю документацию и возможные проблемы внутри DAPA <...>, затем приняли решение выдать Польше экспортную лицензию», — сказал он агентству.

Ким Хён Чхоль также подчеркнул, что позиция правительства Южной Кореи заключается в том, чтобы не передавать Украине системы вооружения.

Самоходную гаубицу Krab производит польская компания Huta Stalowa Wola. Она состоит из южнокорейского шасси K9 Thunder, британской башни BAE Systems, французской 155-мм пушки Nexter Systems и польской системы управления огнем. Максимальная дальность стрельбы Krab — 40 км, скорострельность — шесть выстрелов в минуту.

После начала военной операции на Украине Варшава уже передавала Киеву гаубицы. Так, в конце мая в рамках военной помощи она передала 18 самоходных артиллерийских установок AHS Krab, сообщало «Польское радио».

Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су 3 марта заявил, что Сеул не собирается поставлять Киеву летальное оружие. При этом страна оказывает невоенную помощь Украине, в том числе в сфере электроэнергии. В этом году Сеул увеличит поддержку Киева до $130 млн, напомнил премьер.

Власти России критикуют страны Запада за поставки оружия и военной техники Украине. В Москве считают, что подобные действия не способствуют урегулированию конфликта.