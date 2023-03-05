NYT рассказала о выигрыше Южной Кореи из-за конфликта на Украине

NYT: Сеул заполняет «пробел вооружений» на мировом рынке на фоне конфликта на Украине

Южная Корея отказалась поставлять оружие Украине из-за нежелания ухудшать отношения с Москвой, но в то же время кратно нарастила экспорт в западные страны, используя «образовавшийся пробел», пишет NYT

Самоходные гаубицы К-55 южнокорейской армии (Фото: Ryu Seung-Il / Zuma / Global Look Press)

В прошлом году Южная Корея увеличила производство собственных вооружений и нарастила экспорт до рекордных $17,3 млрд, тем самым «заполнив мировой пробел в перевооружении» из-за конфликта на Украине, пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, Сеул хоть и не поставляет вооружения на Украину, но использует образовавшийся «пробел» для наращивания экспорта в западные страны. В частности, только Польше в 2022 году было продано гаубиц, истребителей и РСЗО на $12,4 млрд.

«Настороженность Южной Кореи частично связана с ее нежеланием открыто противодействовать Москве, с которой она надеется на сотрудничество в наложении новых санкций против все более воинственной Северной Кореи», — говорится в статье.

Авторы NYT считают, что таким образом Сеул продолжает «ходить по натянутому канату», балансируя между союзом с Вашингтоном и собственными национальными и экономическими интересами.

Южная Корея — один из лидеров мирового производства вооружений. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), с 2017 по 2021 год Южная Корея была самой быстрорастущей среди 25 крупнейших мировых экспортеров оружия, заняв восьмое место с долей 2,8% на мировом рынке. В стране расположены такие оборонные производства, как Korea Aerospace Industries, Hanwha Defense и Hyundai Rotem.

В июле Сеул и Варшава подписали рекордный в истории двух стран контракт на поставку вооружений на сумму 19 трлн вон (около $14,5 млрд). В партию войдут 1 тыс. танков К2 Black Panther, более 600 гаубиц К9 Thunder и три эскадрильи истребителей FA-50. Как отмечал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, решение о закупке корейской техники было принято на фоне истощения собственной, которая была передана Украине, и отсутствия времени на качественное перевооружение.

Россия критикует поставки вооружений Украине, настаивая, что такие действия не помешают ей добиться намеченных целей, однако затянут вооруженный конфликт.