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Премьер Южной Кореи заявил об отсутствии решения о поставках оружия Киеву

Премьер Южной Кореи Хан Док Су: Сеул не принял решения о поставках оружия Киеву

Южная Корея пока не собирается поставлять Украине летальное оружие, заявил премьер-министр Хан Док Су в интервью CNN.

Отвечая на вопрос, допускает ли он отправку Украине летального вооружения, Хан Док Су сказал: «Не сейчас, я думаю. <...> Будем ли мы оказывать какую-либо поддержку смертоносным оружием? Мы еще не приняли решения по этому вопросу».

При этом Сеул оказывает невоенную помощь Киеву, в том числе в сфере электроэнергии, указал премьер. В этом году Сеул решил увеличить поддержку Киева до $130 млн, напомнил он.

О том, что Южная Корея планирует предоставить Украине гуманитарную и финансовую помощь в размере $130 млн, 24 февраля сообщил МИД страны. Пакет помощи включает финансовую поддержку, помощь в разминировании, строительстве инфраструктуры, в частности восстановление электросети, а также в реконструкции.

По данным агентства Yonhap, за 2022 год Южная Корея предоставила Украине гуманитарную помощь в общей сложности на $100 млн.

В конце октября прошлого года российский президент Владимир Путин заявил, что Москва обладает данными о намерении Южной Кореи поставлять Украине оружие. Он подчеркнул, что такой шаг разрушит отношения между Москвой и Сеулом.

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В начале ноября The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Пентагоне писала, что США намерены приобрести у Южной Кореи 100 тыс. снарядов 155 мм, чтобы затем отправить их Украине. Источники издания пояснили, что Сеул таким образом продолжит придерживаться «своего публичного обязательства не направлять летальную военную поддержку» Киеву, а Вашингтон не лишится собственных запасов боеприпасов.

В южнокорейском Минобороны опровергли эти данные, отметив, что Сеул и Вашингтон действительно обсуждают такую сделку, но при условии, что конечным потребителем выступят американцы,

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Южная Корея летальное оружие поставки оружия Украина
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