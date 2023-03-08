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Полиция в Тбилиси применила светошумовые гранаты на акции протеста

В Грузии более тысячи человек вышли на акцию протеста против законопроекта об иноагентах
Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, это привело к столкновениям с полицией в центре Тбилиси. Митингующих поддержала президент страны
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Полицейские Грузии начали применять светошумовые и газовые гранаты против протестующих. Об этом сообщает Paper Kartuli в своем телеграм-канале.

Перед этим сотрудники МВД в громкоговорители попросили женщин, детей и стариков уйти с площади Руставели, где протестующие пытались прорваться в здание парламента. В храме напротив парламента стали укрываться участники митинга после применения светошумовых гранат и слезоточивого газа.

После разгона протестующих от здания парламента, полицейские оцепили площадь. Когда митингующих удалось оттеснить, начались массовые задержания. В частности, сообщает Sputnik Грузия, МВД подтвердило задержание лидера оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Зураба Джапаридзе за административное нарушение, он находится в отделении полиции. По последним данным, всего задержаны шесть человек. Более тысячи человек вышли на акцию протеста, уточняет ТАСС.

Ранее протестующие прорвались через баррикады, установленные у главного входа в здание парламента. Полицейские в ответ применили водомет и слезоточивый газ, демонстранты стали закидывать их разными предметами.

Акция протеста в центре Тбилиси проходит из-за принятого в первом чтении законопроекта об иностранных агентах. За него проголосовали 76 парламентариев, против — 13, всего в парламенте 139 человек. В случае, если закон будет принят, иностранными агентами станут считать те юрлица, которые получают до 20% годового дохода из-за рубежа.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с обращением, в котором поддержала протестующих и пообещала наложить на закон вето, если он будет принят парламентом. По ее словам, «этот закон никому не был нужен», и те, кто за него голосовал, «нарушают Конституцию». Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что граждане Грузии должны знать, кто финансирует людей, противостоящим интересам страны.

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Грузия Тбилиси протест закон об иноагентах полиция
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