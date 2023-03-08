Оппозиция Грузии анонсировала новую акцию протеста 8 марта

Грузинская оппозиция планирует продолжить акции протеста из-за законопроекта об иноагентах: очередная запланирована на 8 марта и пройдет на проспекте Руставели в Тбилиси, у здания парламента, сообщает «Имеди».

«Днем мы должны начать собираться. Мы не должны уставать. Эта борьба за нашу страну, а не за какую-то конкретную политическую партию», — заявил председатель партии «Национальное движение» Леван Хабеишвили.

По данным издание, митинг начнется в 15:00.

Акции протеста в Грузии начались 7 марта, после того как в парламенте приняли в первом чтении законопроект об иностранных агентах. «За» проголосовали 76 человек, «против» — 13 (всего в парламенте 139 депутатов). Документ предполагает, что в республике юридические лица, источниками 20% годового дохода которых стали «иностранные силы», будут считаться иноагентами.

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