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Китай выступил против планов ФРГ запретить компоненты Huawei и ZTE в 5G

Китай выразил крайнее недовольство планами ФРГ запретить компоненты Huawei и ZTE в 5G

Китай выразил крайнее недовольство планами Германии запретить компоненты китайский технологических компаний при расширении 5G-сетей в ФРГ. Об этом говорится в сообщении посольства КНР в Берлине.

«Мы обратили внимание на сообщения немецких СМИ о том, что правительство ФРГ намерено запретить китайским технологическим компаниям участвовать в строительстве ключевой инфраструктуры в Германии. Если это так, то Китай очень озадачен и крайне недоволен поспешным решением», — уточняется в заявлении посольства.

Китай выступил против обобщения Германией концепции национальной безопасности. В посольстве отметили, что на Huawei приходится почти 60% сетевого оборудования 5G в Германии, «что вносит положительный вклад в строительство коммуникационной инфраструктуры» страны.

6 марта газета Zeit сообщила, что правительство ФРГ хочет запретить компоненты Huawei и ZTE в сети 5G из-за опасений зависимости. Запрет коснется и тех компонентов, что уже были установлены провайдерами, из-за чего компаниям придется переоснащаться. Такое решение объясняется тем, что китайские устройства ставят под угрозу безопасность Германии, поскольку поставщики из КНР контролируются правительством, из-за чего власти Китая могут иметь прямой или косвенный доступ к немецким мобильным сетям.

Сотрудник МВД Германии подтвердил, что правительство проводит проверку поставщиков телекоммуникационных технологий, но сказал, что она не направлена против конкретных производителей.

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20 мая 2022 года Канада заявила о планах запретить применять оборудование Huawei и ZTE для использования в сетях 4G и 5G также из соображений национальной безопасности. «Huawei и ZTE <...> могут быть вынуждены выполнять внесудебные указания иностранных правительств так, что это противоречит канадскому законодательству или наносит ущерб интересам страны», — говорилось в сообщении канадского правительства.

Ранее США, Великобритания, Новая Зеландия и Австралия ограничили или запретили использование оборудование этих китайских организаций в собственных сетях 5G.

По данным ЦРУ, Huawei получает финансирование от китайских вооруженных сил, Центральной комиссии по нацбезопасности компартии и разведки, сообщала газета The Times в 2019 году. Тогда представитель компании заявил, что организация «не комментирует необоснованных обвинений», не подкрепленных доказательствами. В случае с Германией он ответил так же.

Теги
Huawei ZTE Германия 5G
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