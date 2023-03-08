Глава Минэнерго Казахстана назвал справедливый «ценовой коридор» на нефть

Казахстан считает для себя справедливой цену от $65 за баррель нефти, сообщил «РИА Новости» министр энергетики страны Болат Акчулаков.

Министр добавил, что возможные скачки мировых цен на этот вид топлива будут зависеть от развития ситуации на Украине. «Единственное, справедливый коридор зависит от каждой страны. В случае с Казахстаном это должно быть более $65 за баррель», — отметил Акчулаков в рамках конференции международной энергетической конференции CERAWeek, проходящей в США.

Bloomebrg пишет, что производители нефти в Казахстане прилагают большие усилия, чтобы увеличить поставки в европейские страны для снижения их зависимости от России. По словам собеседников агентства, компании республики также настороженно относятся к поставкам через трубопровод «Дружба» из-за возможности увеличить свою прибыль, обращаясь к другим путям для экспорта.

Поскольку Казахстан не имеет прямого выхода к мировому океану, экспорт шел через Россию по трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума до Новороссийска. По данным Reuters, за прошлый год республика нарастила поставки нефти в обход России. Агентство подсчитало, что всего в обход было экспортировано 1,8 млн т нефти — это 36 тыс. баррелей в сутки, показатель увеличился на 638 тыс. т по сравнению с 2021 годом.