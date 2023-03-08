В США запустят к космической орбите первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету

В США запустят в космос первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету

Легкая ракета-носитель Terran 1, на 85% состоящая из компонентов, напечатанных на 3D-принтере, 8 марта стартует на космическую орбиту, сообщила компания-разработчик Relativity Space в своем Twitter.

В рамках эксперимента организация хочет протестировать, насколько напечатанные на 3D-принтере конструкции способны выдерживать давление полета. Запуск планируется совершить на базе космических сил Соединенных Штатов с мыса Канаверал во Флориде в 13:00 по времени Восточного побережья США (21:00 мск).

«В ходе наземных тестов мы уже успешно провели испытания транспортного средства под нагрузкой, подобной той, что будет во время полета. Фактически, наши данные показывают, что уровень нагрузки во время испытаний, вероятно, превысил тот, с которым транспортное средство столкнется во время полета», — говорится в заявлении компании.

На сайте производителя говорится, что Terran 1 предназначена для пополнения запасов и развертывания группировки на будущих станциях. Ракета имеет девять двигателей Aeon 1 на первой ступени и один одиночный вакуумный двигатель Aeon на второй ступени, они также напечатаны на 3D-принтере. Они используют метан в качестве горючего и жидкий кислород в качестве окислителя. Размеры ракеты — около 33,5 м в высоту и примерно 2,2 м в диаметре. Всего ракету можно заполнить 1250 кг полезного груза.