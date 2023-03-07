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Лукашенко обвинил Киев в атаке на аэродром в Энгельсе

Лукашенко: подготовленные Украиной группы атаковали аэродром в российском Энгельсе
Вид на аэродром в Энгельсе
Вид на аэродром в Энгельсе (Фото: Минобороны РФ)

Атаку дронов на российский аэродром в Энгельсе устроили подготовленные на Украине группы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводятся на сайте главы государства.

«Снятые из космоса результаты теракта мы увидели. Поврежденные российские самолеты стратегического назначения. <...> Это было поручено другим группам, которые были тщательно подготовлены вместе с нашим так называемым террористом на территории Украины», — заявил Лукашенко. Об этом он сказал в контексте ситуации с попыткой уничтожить российский самолет А-50 в Белоруссии, в которой он обвинил ЦРУ и СБУ.

Атаки на российский аэродром в Энгельсе произошли в декабре прошлого года. 26 февраля российские средства ПВО сбили на малой высоте при подлете к нему беспилотник. В результате падения его обломков трое российских военнослужащих получили ранения и погибли. Самолеты повреждены не были, сообщили тогда в Минобороны России.

5 декабря российское военное ведомство сообщило, что Украина попыталась ударить реактивными беспилотниками по Энгельсу, а также аэродрому Дягилево в Рязанской области. По данным ведомства, тогда была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов, а трое военнослужащих получили смертельные ранения.

Теги
Александр Лукашенко Энгельс дроны аэродром Саратовская область
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