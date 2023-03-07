Счетная палата выступит за обновление мобилизационного законодательства

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Счетная палата считает необходимым внесение изменений и уточнений в законодательство в сфере мобилизации, поскольку не все современные реалии, в частности наличие кредитов и необходимость трудовых гарантий, там учтены. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, который та должна представить в Госдуме, пишут «Ведомости». По данным источников ТАСС и «Интерфакса», отчет планируется заслушать 16 марта.

По данным издания, Счетная палата провела экспертизу 1352 проектов законодательных и иных нормативных правовых актов (НПА). Контрольное ведомство установило, что после начала военной операции к нему поступило более 20 проектов НПА, которые связаны со внесением изменений в документы, связанные с мобилизацией.

«Значительное количество изменений, вносимых в указанные НПА, свидетельствует о необходимости актуализации законодательства в сфере мобилизации и мобилизационной готовности с учетом современных реалий, а также необходимости совершенствования системы мобилизации экономики», — цитирует газета отчет Счетной палаты. Речь, в частности, идет о том, что законодательство должно учитывать наличие у мобилизованных кредитных обязательств, необходимости сохранения за ними рабочих мест, поддержки семей и так далее.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с изданием подчеркнул, что любое законодательство должно совершенствоваться в соответствии с современными реалиями, и депутаты продолжат эту работу вместе с Минобороны. При этом он не считает, что нужно принимать новый закон о мобилизации, поскольку имеющийся «в целом выполняет свой функционал» и нужны лишь точечные изменения в него.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ее завершении. Для мобилизованных граждан ввели льготы — они получили право на кредитные каникулы, их освободили от начисления пеней за несвоевременные платежи за коммунальные услуги. В Трудовой кодекс внесли поправки, которые запрещают увольнять мобилизованных. Работодатель может только приостановить трудовой договор до момента возвращения с военной службы и нанять кого-то на освободившееся рабочее место временно.