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Кабмин утвердил правила получения добровольцами удостоверений ветеранов

Кабмин утвердил правила выдачи добровольцам удостоверений ветеранов боевых действий
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Правительство России утвердило правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. Соответствующее постановление опубликовано на сайте.

«Речь идет о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции», — отметили в кабмине. Удостоверение будет подтверждать статус ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы.

Выдавать документ будут военкоматы субъектов страны по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Для этого гражданину потребуется подать заявление.

Госдума приняла закон, наделяющий добровольцев статусом ветеранов боевых действий, в окончательном, третьем чтении в ноябре 2022 года. В случае ранения или увечья доброволец получит статус инвалида боевых действий.

Статус ветерана боевых действий распространится и на военнослужащих из ДНР и ЛНР, которые уволились со службы по причине ранения до 30 сентября, когда республики присоединились к России, сообщал Путин в конце февраля.

Теги
добровольцы ветеран боевых действий правительство
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