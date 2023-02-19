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Антонов заявил о попытке США оправдать свои действия на Украине

Посол Антонов: США пытаются оправдать свои действия по разжиганию кризиса на Украине
За счет обвинений России в преступлениях против человечности США пытаются оправдать собственные действия по разжиганию конфликта на Украине, прежде всего — милитаризацию страны, заявил посол Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

США пытаются оправдать свои действия по разжиганию кризиса на Украине, прежде всего милитаризацию киевского режима, за счет обвинений России в преступлениях против человечности. Об этом заявил российский посол Анатолий Антонов в телеграм-канале.

«Когда-то американцы говорили, что будут поставлять республике исключительно оборонительные вооружения, а теперь передают тяжелую бронетехнику, артиллерию, РСЗО с боеприпасами дальнего радиуса действия. США снабжают нацистов разведданными, муштруют боевиков», — подчеркнул он.

Антонов назвал «вопиющей акцией» то, что по воле Вашингтона на Россию, как и 80 лет назад, пойдут «танки с крестами».

Посол указал на то, что американские гуманитарные НПО, которых сложно заподозрить в пророссийских настроениях, подтверждали то, что ВСУ применяют запрещенные боеприпасы неизбирательного поражения, однако власти США продолжают игнорировать этот факт.

Также американские чиновники «предпочитают отворачиваться от ужасающих сцен расстрела взятых в плен безоружных российских солдат», они забыли о сожжении людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, отметил Антонов.

«Подобное двуличие Вашингтона возмутительно. Почему госдепартамент молчит о злодеяниях украинских головорезов? Куда смотрят эксперты американских правозащитных организаций?», — заключил дипломат.

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Накануне вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон установил, что Москва совершила преступления против человечности на Украине. Она заверила, что все причастные лица будут привлечены к ответственности.

Харрис обвинила российские войска в «широкомасштабных и систематических» атаках на мирное население на Украине, а также в «насильственной депортации с Украины в Россию».

Весной 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен со ссылкой на государственные и разведывательные источники заявлял, что российские военнослужащие «совершили военные преступления на Украине». Президент Джо Байден тогда назвал российского коллегу Владимира Путина «военным преступником».

В Кремле сочли слова Байдена неприемлемыми и непростительными. «Мы категорически не согласны, считаемым неприемлемым подобное извращение ситуации», — сказал тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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