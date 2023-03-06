Уоллес заявил об острой необходимости заменить военную технику Британии

Бен Уоллес (Фото: Ben Birchall / Getty Images)

Снаряжение королевской армии, в том числе военная техника, «остро нуждается в замене», заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на конференции по обороне и безопасности информационного портала Conservative Home.

По его словам, снаряжение военно-морского флота должно быть снято с вооружения, а снаряжение армии «вышло из строя более 15 лет назад». Уоллес при этом сказал, что оптимистично настроен по поводу выделения денег на оборону из бюджета, решение о котором будет принято на следующей неделе.

Глава британского оборонного ведомства указал, что в таком состоянии находятся не только Вооруженные силы Британии, но и других стран, например Германии.

В середине февраля The Times писала, что Уоллес обратился к главе британского Минфина Джереми Ханту с призывом увеличить военный бюджет страны на 20%, с £8 млрд ($9,6 млрд) до £11 млрд ($13,2 млрд) в ближайшие два года. Источник газеты в обороне уточнил, что дополнительные средства нужны не на покупку нового оборудования для военного ведомства, а для поддержания вооружения в том состоянии, в котором оно находится сейчас.

Таким способом Уоллес предлагает покрыть расходы, которые связаны с инфляцией, колебаниями валютных курсов и возросшей стоимостью финансирования НАТО и Украины, указывали собеседники издания. При этом Минфин не хочет повышать финансирование из опасений, что это потребует значительных сокращений в других сферах или повышения налогов.

Британия в рамках поддержки Украины кроме поставок техники также обучает украинских военных. В том числе, говорил Уоллес, их научат экономить боеприпасы по стандарту НАТО.

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