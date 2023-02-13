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Times узнала о требовании Минобороны Британии увеличить военные расходы

Times: министр обороны Британии Уоллес потребовал увеличить военные расходы на 20%
Фото: Jeff J Mitchell/ / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell/ / Getty Images

Министр обороны Британии Бен Уоллес выступает за увеличение военного бюджета страны на 20%, с £8 млрд ($9,6 млрд) до £11 млрд ($13,2 млрд) в ближайшие два года. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

С таким требованием министр обратился к главе Минфина Джереми Ханту. Таким способом Уоллес предлагает покрыть расходы, которые связаны с инфляцией, колебаниями валютных курсов и возросшей стоимостью финансирования НАТО и Украины.

При этом Минфин не хочет повышать финансирование из опасений, что это потребует значительных сокращений в других сферах или повышения налогов, отмечают источники газеты.

Источник в обороне сообщил The Times, что дополнительные средства нужны не на покупку нового оборудования для военного ведомства, а для поддержания вооружения в том состоянии, в котором оно находится сейчас. «Министерство обороны особенно подвержено инфляции из-за суммы, которую оно тратит на военную экипировку. Мир стал значительно опаснее. Пришло время инвестировать», — отмечает собеседник.

Минобороны тратит £14 млрд ($16,8 млрд) в год на оборудование, поэтому рост цен сказывается на ведомстве. Уровень инфляции в стране на конец 2022 года составил 9,2%.
 

Теги
Британия Минобороны военные расходы Инфляция Бен Уоллес
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