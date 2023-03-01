Комитет Думы поддержал проект о наказании за дискредитацию добровольцев

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять поправки, которые грозят 15 годами колонии и штрафом до 5 млн руб. за дискредитацию добровольцев, участвующих в спецоперации. Об этом свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.

Поправки внес 1 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин. Они предполагают изменения в статьи 280.3 УК и 13.3.3 КоАП, которые устанавливают ответственность за фейки о российских вооруженных силах. Как пояснял РБК депутат Даниил Бессарабов, в них добавляется [норма] «а равно содержащие данные об оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации».



Кроме того, планируется ужесточить ответственность за совершение действий, указанных в части 1 обеих статей. Так, в ч. 1 ст. 280.3 УК как максимальное наказание предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет. Поправками предлагается увеличить этот срок до пяти лет, пояснил депутат.

Статьи за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России (207.3) и публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил (280.3), появились весной прошлого года. Предельный срок заключения по ним — три года. В случае отягчающих факторов лишение свободы может быть увеличено на срок до десяти лет, при тяжких последствиях — на срок до 15 лет.

Изначально идея ввести ответственность за дискредитацию добровольцев, «в том числе бывших заключенных», принадлежала основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. В конце января он обратился с просьбой об этом к Володину.