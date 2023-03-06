Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Рогов сообщил о взрывах и работе украинской ПВО в подконтрольном Киеву Запорожье

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Прозвучало не менее трех взрывов. По предварительным данным — работа ПВО ВСУ по «Гераням», — написал он. Беспилотники, по словам Рогова, направлялись к складам с боеприпасами и местам расположения украинской военной техники.

Наиболее громкие звуки взрывов были слышны в городских районах. расположенных на правом берегу Днепра, в том числе в Осипенковском микрорайоне, добавил политик.

Позднее Рогов опубликовал несколько видеозаписей с места событий. На одном из них в небе видны три светящихся объекта. Также в одном из роликов слышен взрыв. Кроме того, к посту Рогов прикрепил фотографию вспышки, последовавшей за ударом.

В ночь на 6 марта в Киеве и восьми областях Украины, а также на подконтрольной ей территории Запорожской области объявили воздушную тревогу.

Минобороны России упоминало «Герань-2» среди беспилотников, которые используются в рамках спецоперации. Украинские власти называют его версией иранского боевого дрона модели Shahed. Москва и Тегеран поставки БПЛА отрицают.

Российские силы контролируют южную и центральную части Запорожской области или 73% ее территории. Остальную часть вместе с городом Запорожье контролирует Украина.