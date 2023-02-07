МИД Ирана назвал фейковыми данные WSJ о планах Москвы и Тегерана открыть завод дронов

МИД Ирана опроверг планы производить дроны для спецоперации в Татарстане

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Сообщения источников газеты The Wall Street Journal о том, что Россия и Иран планируют построить совместное производство беспилотников для операции на Украине, — фейк. Об этом заявил официальный представитель иранского МИДа Насер Канани, передает агентство Mehr.

«К сожалению, страны, которые являются крупнейшими экспортерами оружия и военной техники одной из сторон [конфликта], хотят ввести в заблуждение мировое общественное мнение, распространяя фальшивые новости», — сказал Канани.

По его словам, Иран, наоборот, старается побудить стороны пойти на политическое решение.

5 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди официальных лиц написала, что Россия и Иран договорились построить завод по производству беспилотников и планируют создать усовершенствованную модель дрона Shahed-136 с новым двигателем.

Собеседники газеты сообщили, что 5 января иранская делегация высокого уровня посетила город Елабуга в Татарстане, где планируется построить завод. В целом в ближайшие годы в Елабуге планируется выпускать не менее 6 тыс. беспилотников, писал WSJ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что у Москвы есть свои программы по созданию беспилотников.

Власти Украины и западных стран неоднократно обвиняли Иран в поставках России дронов. Среди используемых в ходе военной операции беспилотников Минобороны России упоминало «Герань-2» — украинские власти называют его версией иранского боевого дрона модели Shahed. Москва и Тегеран поставки БПЛА отрицают.