Шольц назвал Байдена «одним из самых опытных президентов»

Шольц счел Байдена знающим логику ведения дел в мире «одним из самых опытных президентов»

Президент США Джо Байден хорошо разбирается в международных отношениях, он — один из самых опытных президентов, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью CNN.

«Он (Байден. — РБК) очень хорошо осведомлен о международных отношениях, я думаю, что он один из самых опытных президентов, знающих, как ведутся дела в мире», — сказал он.

Шольц назвал Байдена хорошим лидером, «если рассуждать с точки зрения трансатлантического партнерства, имеющего столь большое значение для Европы, а также мира на планете и НАТО».

Шольц 3 марта посетил Вашингтон, где провел с Байденом переговоры. Это был его второй визит с момента вступления в должность канцлера. Политики обсудили положение дел на Украине и поддержку этой страны. После протокольного приветствия политики перешли к двухсторонним переговорам с глазу на глаз, писало AP со ссылкой на американских чиновников.

По итогам переговоров Белый дом выпустил короткое официальное сообщение, в котором говорилось, что «лидеры обсудили текущие усилия по обеспечению безопасности, гуманитарной, экономической и политической помощи Украине, а также важность сохранения глобальной солидарности с народом Украины». О других темах не сообщалось.

В этот же день Белый дом объявил о выделении $400 млн военной помощи Украине.