Шольц заявил, что время для гарантий безопасности Украине «еще не пришло»

Канцлер указал на готовность Запада предоставить Украине поствоенные гарантии безопасности, однако время для этого, по его словам, еще не пришло. С требованием о предоставлении подобных гарантии Киеву ранее выстапала Польша

Олаф Шольц (Фото: Christian Spicker / imago-images.de / Global Look Press)

Запад готов предоставить определенные гарантии безопасности Украине по завершении конфликта, но время для этого пока не пришло. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью журналисту Фариду Закария, отрывок из которого он опубликовал в своем Twitter.

«Я думаю, они знают, что мы готовы организовать определенного рода гарантии для этой страны на будущий мирный период. Но к этой точке мы еще не пришли», — сказал он.

Шольц повторил, что Запад не будет принимать решений об урегулировании конфликта за Украину, но назвал основой мирных переговоров отвод российских войск.

В декабре 2021 года Россия направила свои проекты договора о гарантиях безопасности США и НАТО. Москва требовала не расширять альянс на восток, в том числе отказаться от принятия в его состав бывших республик СССР, а также от размещения военных баз на постсоветском пространстве. В январе состоялась серия переговоров по этому вопросу, однако сторонам не удалось достичь соглашения. 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине.



После начала конфликта Киев предложил собственный проект гарантий безопасности, в котором на роль гарантов были предложены США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия и Турция. В качестве ключевых гарантий в документе были названы инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, передача ей разведывательных данных и подготовка Вооруженных сил республики под эгидой ЕС и НАТО.

Ранее с требованием предоставить Украине поствоенные гарантии безопасности выступил польский президент Анджей Дуда. По его словам, обещания гарантий безопасности и «ощущение, что НАТО поддерживает их», важны как для властей Украины, так и для ее солдат. Эстония в начале марта указала, что единственной гарантией безопасности Украины, кроме вступления в НАТО, была бы поставка ядерного оружия для ВСУ.