Байден и Шольц в атмосфере секретности обсудили «все мировые проблемы»

Отсутствие СМИ, итоговых заявлений и советников на переговорах — так прошел первый с начала российской операции на Украине визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Вашингтон. О чем он говорил с президентом США Байденом — в материале РБК

Олаф Шольц и Джо Байден (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Как прошла закрытая встреча Шольца и Байдена

Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Вашингтон для переговоров с американским президентом Джо Байденом 3 марта разительно отличался от его первой поездки в США в начале февраля 2022 года. Если тогда лидеры двух стан провели полноформатные переговоры с последующими заявлениями для СМИ, то в этот раз Байден и Шольц ограничились коротким протокольным приветствием. Расположившись в креслах в Овальном кабинете Белого дома, они начали встречу с обсуждения положения на Украине. «Вы увеличили усилия, чтобы оказать критически важную военную поддержку. И я бы сказал, что помимо военной поддержки, та моральная поддержка, которую вы оказали украинцам, была основательной. Основательной», — сказал Байден, обращаясь к своему немецкому коллеге. Шольц в ответ заявил, что начинается «очень-очень важный год» из-за серьезной угрозы миру в лице России. «Очень важно, чтобы мы действовали вместе», — сказал он. Канцлер акцентировал внимание на важности военной поддержки Украины, добавив, что она должна продолжаться «столько, сколько потребуется». Байден напомнил, что США и Германия совместно работали для того, чтобы представить Украине «критически важную помощь в области безопасности». «Боеприпасы, артиллерия, бронемашины, системы ПВО — мы все это время были вместе», — сказал он.

Далее у лидеров начались переговоры с глазу-на-глаз, которые продолжались около часа, передает AP со ссылкой на американских чиновников. Агентство подчеркивает, что к переговорам не были допущены даже личные советники двух лидеров. После окончания беседы Байден и Шольц прошли через комнату Рузвельта и вошли в зал к членам своих делегаций. Байден при этом пошутил, что они с Шольцем «сами решили все мировые проблемы».

По итогам переговоров Белый дом выпустил короткое официальное сообщение, в котором говорилось, что «лидеры обсудили текущие усилия по обеспечению безопасности, гуманитарной, экономической и политической помощи Украине, а также важность сохранения глобальной солидарности с народом Украины». О других темах не сообщалось. По данным Reuters, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан также провел двустороннюю встречу со своим немецким визави. В этот же день Белый дом объявил о выделении $400 военной помощи Украине.

«Все усилия Вашингтона, направленные на нанесение нам стратегического поражения, обречены на провал. Российская Федерация уверенно движется к выполнению поставленных целей», — прокомментировал очередной американский пакет помощи Украине посол России в США Анатолий Антонов. По оценке дипломата, «американское содействие продлит агонию киевского режима».

За что критикуют Шольца в Германии

Формат визита Шольца в Вашингтон и его нежелание разглашать цели поездки (канцлер отказался посвящать бундестаг в детали визита), вызвал критику со стороны лидера крупнейшей оппозиционной силы страны — Христианско-демократического союза (ХДС) под руководством Фридриха Мерца. «Вы не берете с собой журналистов, не будет никакого коммюнике... Какова вообще цель вашего визита в Вашингтон», — сказал Мерц в ходе дебатов в бундестаге перед поездкой Шольца.

Комментируя АР формат своего визита, Шольц сказал, что они с Байденом «хотели поговорить друг с другом напрямую», описав текущую мировую ситуацию как сложную. «Важно, чтобы такие близкие друзья могли поговорить обо всех этих вопросах», — сказал он.

Что могли обсуждать Байден и Шольц

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в рамках обсуждения украинского вопроса Байден и Шольц поделились друг с другом результатами их встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским. Байден побывал в Киеве 21 февраля с необъявленным визитом, а Шольц вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном встречался с Зеленским в Париже 9 февраля.

The Wall Street Journal отмечает, что закрытый характер встречи Байдена и Шольца вызвал беспокойство у некоторых союзников, так как они решили, что два лидера сместили фокус своих переговоров с цели помочь Украине одержать победу на дипломатические усилия по урегулированию конфликта. Косвенно на это может указывать выступление Шольца в бундестаге в четверг, во время которого он указал на необходимость представить Украине гарантии безопасности по завершению военных действий.

Агентство Bloomberg отмечает, что двусторонние переговоры также могли помочь Байдену и Шольцу сгладить разногласия, которые появились на фоне вопроса поставки танков Украине. Германия с конца предыдущего года находилась под большим давлением из-за нежелания поставлять танки Leopard Киеву и давать разрешение на их реэкспорт союзникам. Берлин изменил свою позицию после того, как США согласились предоставить Киеву порядка 30 танков Abrams. Салливан в эфире ABC News заявил, что правительство Шольца выставило Вашингтону ультиматум о том, что поставит Украине танки только если США также объявят об американских поставках Киеву. В Берлине такую трактовку событий отвергали.

Еще одной темой стал вопрос возможной поставки Китаем вооружений России, от чего западные лидеры не раз предостерегали Пекин. Вопрос отношений с Китаем также может разобщить Вашингтон и Берлин, указывает The Wall Street Journal. По данным издания, незадолго до встречи с Шольцем президент США хотел опубликовать разведданные, которые подтверждали бы факт обсуждения в Пекине отправки вооружений Москве. Вашингтон недавно «прощупывал» европейские столицы на возможность введения санкций против Китая, если тот все же окажет военную помощь в Москве. Для Германии такой шаг может быть болезненным, поскольку КНР — главный торговый партнер ФРГ, и ухудшение отношений с ним может больно ударить по экономике страны, которая столкнулась с высокими инфляцией и ценами на энергоносители, а также выделять существенные суммы из бюджета для помощи находящимся в стране украинским беженцам и продолжения поставок вооружений Киеву.

Шольц, который посещал Китай для переговоров с председателем Си Цзиньпинем в ноябре 2022 года, за последнее время не раз высказывал разочарование в политике Пекина по отношению к украинскому конфликту, подчеркивая нежелание Китая осудить действия России. Он также раскритиковал позицию КНР на февральской встречи министров финансов G20 в Нью-Дели, на которой участники не смогли согласовать итоговый документ, в котором содержались бы формулировки, осуждающую происходящее на Украине. Позиция Шольца по Китаю может сыграть ключевую роль в вопросе введения западных санкций против Китая, пишет Politico.