Прокуратура Владимира объяснила карточку с требованием блокировки YouTube

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В Ленинский районный суд Владимира поступил иск прокуратуры города, в котором, согласно информации в карточке дела на сайте суда, содержится требование заблокировать YouTube. В карточке говорится, что прокуратура требует заблокировать «youtube.com».

В пресс-службе прокуратуры региона уточнили ТАСС, что иск не ставит целью блокировку всего хостинга, а лишь некоторой размещенной там информации. «У нас очень часто выходят в суд, то есть это не первый раз, когда мы блокируем какие-то сайты или какую-то отдельную информацию. Например, сайты, где продают табак или права. Но это никак не касается YouTube в целом», — сказал собеседник агентства.

Заблокировать отдельные страницы YouTube невозможно: протокол https подразумевает, что блокировка одной страницы ведет к запрету всего сайта.

18 января глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров сказал в интервью РБК, что блокировку американского хостинга в России «стоит рассмотреть» в случае, если «платформа продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства».

В конце января Ленинский районный суд прекратил производство по делу о блокировке новостного ресурса ООН и турецкого информагентства Anadolu. Истец, которым выступила 19-я военная прокуратура, отказалась от иска. Ранее она требовала запретить доступ к информации на сайтах организации и Anadolu и признать ее запрещенной, однако суть претензий в иске не была указана.