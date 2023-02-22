Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 15:56
«Спартак» со счетом 1:7 проиграл ЦСКА в КХЛ Спорт, 22:09
«Спартак» победил «Локомотив» в первом матче Дзюбы Спорт, 22:03
Муравицкий ушел с поста главного режиссера Театра на Таганке Общество, 22:03
Минобороны утвердило право бесплатного проезда для добровольцев Общество, 21:43
YouTube заблокировал канал Артемия Лебедева Политика, 21:41
Россия не будет запускать ракету «Циркон» на учениях с Китаем и ЮАР Политика, 21:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:05
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Почему маньяка Фишера поймали бы быстрее с помощью нейросетей РБК и more.tv, 21:00
Нарусова после слов Путина потребовала разобраться с запретами артистов Политика, 20:56
Власти предложили запретить упрощенный ввоз машин из дружественных стран Экономика, 20:53
Бывший футболист сборной России Роман Шишкин завершил карьеру Спорт, 20:51
Глава Philip Morris заявил о сложностях с продажей бизнеса в России Бизнес, 20:43
Граффити Бэнкси в Киевской области защитили стеклом и датчиками Общество, 20:39
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 20:32
Политика ,  
0 

YouTube заблокировал канал Артемия Лебедева

YouTube заблокировал канал дизайнера и блогера Артемия Лебедева
Артемий Лебедев
Артемий Лебедев (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

YouTube заблокировал аккаунт дизайнера и блогера Артемия Лебедева. Такое решение было принято из-за «нарушения условий использования YouTube» — об этом говорится в уведомлении, которое пользователь видит при попытке зайти на канал.

РБК направил запрос в пресс-службу Google в России и обратился за комментарием к Артемию Лебедеву.

На YouTube-канале Лебедева к 17 февраля насчитывался 1 млн подписчиков. В прошлом году он уже попадал под блокировку. По словам блогера, на его канал «накидали незаконных страйков», а после трех таких предупреждений профиль могут закрыть, стерев все ролики. Тогда он создал запасной канал, теперь и он недоступен. На YouTube-канале Лебедев публиковал, в частности, обзоры последних событий в рубрике «Самые честные новости».

Лебедев неоднократно выступал в поддержку российских властей. В частности, в 2014 году он поддержал включение Крыма в состав России, а в 2020-м снялся в ролике телеканала RT за поправки к Конституции России. В том же году глава России Владимир Путин наградил Лебедева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за «заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

Лебедев с января прошлого года находится под санкциями Украины. Весной 2017 года Служба безопасности Украины запретила ему въезжать в страну из-за «совершения им деятельности, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности».

С начала российской военной операции на Украине YouTube неоднократно блокировал каналы российских блогеров и СМИ. В августе видеохостинг удалил канал блогера и переводчика Дмитрия Пучкова (Гоблина) за «нарушение правил сообщества» в отношении разжигания ненависти.

Теги
Артемий Лебедев YouTube блокировка блогеры
Материалы по теме
Шадаев заявил о неизменности позиции Минцифры по блокировке YouTube
Технологии и медиа
Google заблокировал каналы Совета Федерации на YouTube
Политика
К нескольким журналистам пришли с обысками из-за YouTube экс-депутата
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter