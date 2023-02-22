YouTube заблокировал канал Артемия Лебедева

Артемий Лебедев (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

YouTube заблокировал аккаунт дизайнера и блогера Артемия Лебедева. Такое решение было принято из-за «нарушения условий использования YouTube» — об этом говорится в уведомлении, которое пользователь видит при попытке зайти на канал.

РБК направил запрос в пресс-службу Google в России и обратился за комментарием к Артемию Лебедеву.

На YouTube-канале Лебедева к 17 февраля насчитывался 1 млн подписчиков. В прошлом году он уже попадал под блокировку. По словам блогера, на его канал «накидали незаконных страйков», а после трех таких предупреждений профиль могут закрыть, стерев все ролики. Тогда он создал запасной канал, теперь и он недоступен. На YouTube-канале Лебедев публиковал, в частности, обзоры последних событий в рубрике «Самые честные новости».

Лебедев неоднократно выступал в поддержку российских властей. В частности, в 2014 году он поддержал включение Крыма в состав России, а в 2020-м снялся в ролике телеканала RT за поправки к Конституции России. В том же году глава России Владимир Путин наградил Лебедева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за «заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

Лебедев с января прошлого года находится под санкциями Украины. Весной 2017 года Служба безопасности Украины запретила ему въезжать в страну из-за «совершения им деятельности, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности».

С начала российской военной операции на Украине YouTube неоднократно блокировал каналы российских блогеров и СМИ. В августе видеохостинг удалил канал блогера и переводчика Дмитрия Пучкова (Гоблина) за «нарушение правил сообщества» в отношении разжигания ненависти.