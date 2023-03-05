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В Москве 8 марта парковки сделают бесплатными

Собянин: 8 марта в Москве парковки будут бесплатными

В праздничный день 8 марта парковка в Москве будет бесплатной, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

Это распространяется и на парковки на улицах с повышенными тарифами (380 и 450 руб./час). Платить за стоянку придется только на парковках со шлагбаумом — они будут работать по обычным тарифам.

Как рассказывал глава столичного дептранса Максим Ликсутов, в текущем году всего будет 69 дней с бесплатной парковкой, из них 18 дней стоянка будет бесплатной на всех улицах. Согласно информации на сайте Московского паркинга, осталось еще шесть таких дней: праздники 1, 8 и 9 мая, 12 июня, а также 4 и 6 ноября.

8 марта также будет выходным днем. Праздник приходится на среду, дополнительных выходных не запланировано, указывали в Роструде.

Как сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в этот день в столице погода будет переменчивой и необычной, как характер женщины. В ночь на 8 марта ожидается морозная погода до минус 5–10 градусов, а днем резко потеплеет до плюс 2 градусов.

По словам синоптика, днем 8 марта прогнозируются облачность и осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

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В Москве 8 марта парковки сделают бесплатными
В Москве 8 марта парковки сделают бесплатными

Теги
8 Марта бесплатная парковка Москва Сергей Собянин
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
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