Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в марте

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Россиян ждет один нерабочий праздничный день в среду 8 марта, дополнительный перенос выходных не запланирован, сообщили в телеграм-канале Роструда.

«8 марта — нерабочий праздничный день. В этом году праздник приходится на середину рабочей недели, среду. Поэтому в производственном календаре на празднование Международного женского дня отведен один день, перенос выходных не предусмотрен», — говорится в сообщении.

Кроме того, на час будет сокращен рабочий день предпраздничного дня — 7 марта.

В феврале у россиян была одна трехдневная рабочая неделя: День защитника Отечества пришелся на четверг, и с четверга по воскресенье страна отдыхала.