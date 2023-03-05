Синоптик Вильфанд предупредил о погоде с «женским характером» 8 марта в Москве

Вильфанд предупредил о погоде с «женским характером» в Москве

В Москве 8 марта погода будет переменчивой и необычной, как характер женщины, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ночь на 8 марта ожидается морозная погода до минус 5-10 градусов. Днем резко потеплеет до плюс 2 градусов.

«Все будет в этот день необычно, красиво, интересно, переменчиво, включая погоду. Будет настоящий женский день — январская ночь и вполне теплый день», — сказал Вильфанд.

По словам синоптика, днем 8 марта прогнозируются облачность и осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

Теплая погода в Международный женский день также ожидается в Приморском крае и на юге европейской части России, заявил Вильфанд «РИА Новости». Во Владивостоке прогнозируется до плюс 10 градусов, в Ростове-на-Дону, Крыму и Краснодарском крае — от плюс 10 до плюс 15 градусов.