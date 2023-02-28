Аналитики спрогнозировали стоимость букета цветов к 8 Марта

Покупка букета цветов к 8 Марта в этом году обойдется в среднем почти в 3 тыс. руб., подсчитали аналитики платформы «Чек индекс». На фоне падения доходов россияне экономят на подарках и будут дарить букеты с меньшим числом цветов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Средний чек на покупку букета цветов к 8 Марта вырастет на 10–12% к аналогичному периоду прошлого года, прогнозируют аналитики «Чек индекса», оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (учитывает данные 1,1 млн онлайн-касс в России).

В первой половине февраля 2023 года (с 1-е по 20-е число месяца) россияне тратили на покупку букета цветов в российской сетевой и несетевой рознице в среднем 2230 руб. — по сравнению с тем же периодом прошлого года цена выросла на 10% (тогда средний чек составлял 2027 руб.).

Накануне 8 Марта — Международного женского дня — цветы традиционно дорожают на фоне увеличения спроса: так, в прошлом году в начале марта средний чек за букет поднялся на 32% относительно февраля 2022 года, до 2670 руб. Если в этом году сохранится такая же динамика, то покупка букета к 8 Марта обойдется в среднем около 2950 руб., то есть примерно на 10% больше, чем год назад, прогнозируют аналитики «Чек индекса».

Что говорят о подорожании цветов продавцы

Владелец магазина «Монобукет» Анастасия Капранова подтвердила, что в праздничный период цены на цветы растут каждый год: в этом году к 8 Марта цветы подорожают в рознице на 30–40% по сравнению с непраздничным периодом, ожидает эксперт.

Подорожание цветов зафиксировала консалтинговая компания «Технологии роста», которая проводит торговый аудит цветочной розницы в Москве и Подмосковье и охватывает крупнейшие сетевые цветочные магазины. В конце февраля цены на свежесрезанные цветы в рознице увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 20%, оценивает гендиректор компании Тамара Решетникова. К 8 Марта цена может вырасти еще на 5–10%, предупреждает эксперт.

Продавцы говорят о заметном росте оптовых цен у поставщиков. Так, в феврале закупочные цены на срезанные цветы, которые завозятся из-за рубежа, выросли в среднем на 30% год к году, отмечает директор по развитию сервиса по доставке цветов и подарков «Русский букет» Юлия Прушинская. Тюльпаны подорожали в опте на 12,5% по сравнению с февралем 2022-го, гвоздики и хризантемы — на 25%. Лидером подорожания стал лизиантус (этот цветок также называют эустома), который за год вырос в цене на 43%.

Закупочные цены на все категории цветов выросли за год как минимум на 10%, согласна владелец интернет-магазина цветов Flors.ru Александра Постнова. В рознице цветы к 8 Марта будут стоить на 15% больше по сравнению с прошлым годом, ожидает Постнова. Особенно заметно, по ее словам, подорожали хризантемы — в два раза, до 300 руб. за один цветок.

Какие цветы дарят чаще всего Самые востребованные у покупателей в России цветы — розы: на их долю приходится 49% рынка, оценивают аналитики Россельхозбанка. Значительную часть рынка формируют хризантемы — 15%, гвоздики (11%), а также герберы (до 8%). Тюльпаны, продажи которых сезонны и приурочены к 8 Марта, занимают около 10% рынка. При выборе цветов на 8 Марта мужчины придерживаются консервативного подхода и чаще всего выбирают в подарок тюльпаны и розы, отмечают эксперты «Чек индекса». В феврале 2023 года россияне покупали в основном розы и в среднем тратили на букет около 1121 руб. Средний чек был на 4% ниже уровня прошлого года, а число покупок при этом выросло на 17%. В марте топ продаж возглавляют тюльпаны, указывают аналитики. В феврале на их покупку тратили в среднем 955 руб., что на 12% выше уровня прошлого года. Число покупок оказалось на 7% ниже, чем в феврале 2022-го. Далее по популярности идут хризантемы: в феврале средний чек их покупки составлял 1067 руб. — на 29% выше уровня прошлого года. Число покупок упало на 5%.

Минфин сообщил о решении проблемы дешевых импортных цветов Экономика Впрочем, представители маркетплейса Flowwow (работает более чем с 6 тыс. партнеров, большая часть из которых — цветочные магазины) стремительного роста цен перед праздниками в этом году не ожидают. К «цветочному» пику 8 Марта цена букетов на маркетплейсе повысится на 3,5–4% по сравнению с непраздничным периодом, заверяет руководитель отдела аккаунтинга маркетплейса Альбина Арндт. Но по сравнению с мартом прошлого года цены на букеты с доставкой по Москве будут выше в среднем на 13%, в Петербурге — на 22%. В этом году популярны букеты из ирисов и ромашек, отмечает Арндт, а на замену классическим розам приходят кустовые и пионовидные — цена на них может «незначительно» измениться. Почему растут цены на букеты

Основная причина роста цен на цветы — удорожание логистики, рост закупочных цен и изменение курсов валют, говорят опрошенные РБК продавцы цветов. Большинство цветов, которые продаются в российских магазинах, завозятся из-за рубежа: розы — из Эквадора, Кении и Колумбии, тюльпаны, хризантемы и герберы — из Нидерландов, отмечает Решетникова из «Технологий роста». Стоимость транспортировки цветов в 2023 году выросла, по ее словам, примерно на 30% по сравнению с прошлым годом. На стоимости хризантем и других цветов, которые выращиваются в Нидерландах, сказалось удорожание отопления, говорит Постнова из Flors.ru.

Сколько цветов Россия завозит из-за рубежа и выращивает сама Последние пять лет доля импортных цветов на российском рынке составляла около 80%, оценивают в Россельхозбанке. По данным аналитиков, цветы в Россию поставляли Нидерланды (на долю этой страны приходилось 34% поставок), Эквадор (33%), Белоруссия (9%), Кения (8%), Колумбия (6,6%). Однако уже в 2022 году импорт свежесрезанных цветов из Нидерландов сократился на 22% к предыдущему году. В 2023 году ассортимент цветов будет обеспечен поставками российских производителей, а также странами Южной Америки и Азии, увеличатся объемы поставок из Турции, Белорусcии, Армении и Китая, ожидают в Россельхозбанке. Что касается российского производства, то в 2021 году доля отечественных производителей свежесрезанных цветов достигла 18,6%, или 340 млн штук. В 2022 году валовой сбор свежесрезанных цветов в России вырос на 18% относительно предыдущего года и составил около 400 млн штук. Если динамика роста производства сохранится, то по итогам 2023 года отечественные цветоводы могут занять до 25% рынка, прогнозируют в Россельхозбанке. Самый быстрорастущий сегмент цветочного бизнеса в России — тюльпаны, производство которых растет за счет активного развития тепличных комплексов в Московской области.

Доступность импортных цветов снижается на фоне экономических санкций, которые страны ЕС ввели против России после начала специальной военной операции на Украине, говорит Прушинская из «Русского букета». До масштабного сбоя в логистике после начала специальной военной операции на Украине импортные цветы завозились в Россию в основном автомобильным и авиационным транспортом из Нидерландов и Эквадора.

Нидерланды — крупный транзитный хаб: именно там проходят крупнейшие цветочные аукционы, на которых оптовики со всего мира, в том числе российские, приобретают цветы из Кении, Колумбии и Эквадора. Но последние годы доля Нидерландов в российском импорте снижалась после того, как в 2015 году Россельхознадзор стал вводить ограничения на поставки цветов из этой страны «из-за карантинных организмов». На фоне этого российские импортеры начали выходить на прямые поставки цветов из Кении, Эфиопии, Эквадора и Колумбии. По итогам 2021 года Эквадор практически догнал Нидерланды по объемам экспорта срезанных цветов в Россию, а в денежном выражении даже перегнал: по информации Федеральной таможенной службы, в тот год Россия завезла из Нидерландов 27,8 тыс. т срезанных цветов на $156,8 млн и почти столько же в натуральном выражении из Эквадора — 27,3 тыс. т на $196,5 млн.

В прошлом году накануне 8 Марта продавцы цветов опасались, что после начала военной операции на Украине и закрытия воздушного пространства Европы для российских самолетов импортные цветы просто не доедут из-за неопределенности с границами и транспортным сообщением, но импортеры успели их завезти. Сейчас срезанные цветы из Нидерландов везут наземным транспортом, но автоперевозка подорожала на треть, отмечает Решетникова из «Технологий роста».

Санкции против российской авиационной отрасли затронули и поставки цветов из Южной Америки: сейчас 75% выращенных там роз попадают в Россию морским путем, уточнила Решетникова. Но на фоне санкций значительная часть мировых страховых компаний отказались страховать суда, которые везут грузы в Россию, поэтому колумбийские и эквадорские розы доставляют, к примеру, до портов Турции, а оттуда везут в Россию через третьи страны, что значительно увеличивает цену перевозки, отмечает эксперт.

Из-за длительной транспортировки и измененных логистических цепочек цветы иногда приходят в худшем качестве, чем раньше, отмечают во Flowwow. Усложнение товарообмена между странами сказывается на ассортименте, отмечают аналитики исследовательской компании BusinesStat: если в импорте роз и гвоздик доминируют цветы из Латинской Америки и частично — Африки, то в поставках остальных цветов неоспоримо лидерство Нидерландов: на их долю приходится 53,5% импорта орхидей, 81,7% хризантем, 81,2% лилий и 51,4% прочих срезанных цветов, которые мало выращиваются в России.

Отечественные цветы, несмотря на рост производства, пока не способны удовлетворить спрос: сейчас более 90% российских продавцов в крупных городах закупают импортные цветы, потому что работать с отечественными поставщиками сложнее и они не могут обеспечить постоянный объем и регулярные поставки, отмечает Альбина Арндт. Говорить о потенциальном импортозамещении на цветочном рынке можно условно, говорится в отчете BusinesStat: увеличить самообеспеченность Россия может лишь по таким видам, как розы, герберы, тюльпаны, лилии, ромашки, подсолнухи, но большую часть продукции все равно придется завозить из-за рубежа, «поскольку выращивать цветы в России зачастую экономически невыгодно». На себестоимости производства сказывается, в частности, зависимость от импортного посадочного материала, который в этом году к тому же попал под санкции. В апреле 2022 года ЕС в рамках пятого пакета санкций запретил ввозить в Россию посадочный материал для выращивания цветов — луковицы тюльпанов и саженцы роз, которые используют тепличные комбинаты. Большая часть луковиц тюльпанов завозилась из Нидерландов, говорит Прушинская из «Русского букета»: сейчас их везут по параллельному импорту через третьи страны, но из-за сокращения количества поставщиков и увеличения времени доставки цены на тюльпаны в рознице выросли. Еще одна причина подорожания тюльпанов — рост тарифов на электроэнергию, которая необходима для обогрева теплиц, говорит председатель Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов.