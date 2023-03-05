Венгрия назвала ЕС и НАТО участниками конфликта на Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 80,05 (-0,14) Инвестиции, 03 мар, 16:19 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,01) Инвестиции, 03 мар, 16:19
Рынок сырьевых товаров за 2022 года поставил рекорд по валовой прибыли Экономика, 17:24
Валиева заявила, что выступала в финале Гран-при «с комом в горле» Спорт, 17:22
Полиция Пакистана прибыла в резиденцию экс-премьера для его ареста Политика, 17:13
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 17:05
Венгрия назвала ЕС и НАТО участниками конфликта на Украине Политика, 17:03
«Монако» Головина не смог обыграть аутсайдера чемпионата Франции Спорт, 16:59
Рогов заявил о подготовке Киевом ударной группы для наступления на юге Политика, 16:52
Внутренние и внешние опоры лидера в новой реальности
15 марта 19:00
Записаться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:51
Валиева проиграла 15-летней сопернице в финале Гран-при Спорт, 16:32
Как устроены «Госуслуги» и система «Безопасный город» РБК и Ростелеком, 16:22
Британия приостановила поставки газа в Европу из-за отказа оборудования Политика, 16:08
В Чите задержали участников акции движения «ЧВК «Рёдан» Политика, 16:04
«Динамо» вырвало победу у «Крыльев» в матче с тремя отмененными голами Спорт, 16:01
Коммунисты возложили цветы к могиле Сталина у Кремлевской стены. Видео Политика, 15:50
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Венгрия назвала ЕС и НАТО участниками конфликта на Украине

Спикер парламента Венгрии: НАТО и ЕС стали участниками конфликта на Украине
Ласло Кёвер
Ласло Кёвер (Фото: Matti Matikainen / Newspix24 / Global Look Press)

Страны Евросоюза и НАТО отправили Украине вооружение на $60 млрд, что делает их участниками конфликта, заявил председатель парламента Венгрии Ласло Кевер в эфире телеканала HirTV.

«Члены НАТО и Евросоюза отправили в Украину, одной из воюющих сторон, смертоносные военные средства уже практически на $60 млрд. Это означает, что отдельные страны-члены Евросоюза и НАТО стали частью этой войны, еще не воюя, но участвуя в ней», — сказал он.

27 февраля венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что правительство страны с тревогой наблюдает за поставками вооружений на Украину и опасается, что какая-то из стран Евросоюза направит туда войска. Он напомнил, что венгры решили оставаться в стороне от конфликта. По его словам, правительство Венгрии сочувствует и помогает Украине, однако интересы Киева не могут стоять выше интересов Будапешта.

Днем ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сказал, что вооруженного конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы НАТО дало гарантии, что не примет ее в свой состав. Он отметил, что «с юридической точки зрения ответственность [за военные действия] на 100% ложится на Россию, а с политической на этот счет могут быть споры». Гуйяш также заявил, что Будапешт выступает за прекращение огня и мирное урегулирование конфликта путем переговоров.

Теги
Венгрия ЕС НАТО Военная операция на Украине
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Венгрия не определилась с позицией о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Политика
В Венгрии заявили, что НАТО могло предотвратить конфликт на Украине
Политика
МИД Венгрии назвал условие для аплодисментов Зеленскому
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter