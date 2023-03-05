Венгрия назвала ЕС и НАТО участниками конфликта на Украине

Ласло Кёвер (Фото: Matti Matikainen / Newspix24 / Global Look Press)

Страны Евросоюза и НАТО отправили Украине вооружение на $60 млрд, что делает их участниками конфликта, заявил председатель парламента Венгрии Ласло Кевер в эфире телеканала HirTV.

«Члены НАТО и Евросоюза отправили в Украину, одной из воюющих сторон, смертоносные военные средства уже практически на $60 млрд. Это означает, что отдельные страны-члены Евросоюза и НАТО стали частью этой войны, еще не воюя, но участвуя в ней», — сказал он.

27 февраля венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что правительство страны с тревогой наблюдает за поставками вооружений на Украину и опасается, что какая-то из стран Евросоюза направит туда войска. Он напомнил, что венгры решили оставаться в стороне от конфликта. По его словам, правительство Венгрии сочувствует и помогает Украине, однако интересы Киева не могут стоять выше интересов Будапешта.

Днем ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сказал, что вооруженного конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы НАТО дало гарантии, что не примет ее в свой состав. Он отметил, что «с юридической точки зрения ответственность [за военные действия] на 100% ложится на Россию, а с политической на этот счет могут быть споры». Гуйяш также заявил, что Будапешт выступает за прекращение огня и мирное урегулирование конфликта путем переговоров.