Фигуранту дела о диверсии в Свердловской области ужесточили обвинение

Фигуранту дела о покушении на диверсю на железной дороге в Свердловской области Владлену Меньшикову ужесточили обвинение, добавив еще две статьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Свердловский областной суд.

Меньшикову вменяется ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК (покушение на диверсию), ст. 275.1 (сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в деятельности, заведомо направленной против безопасности России» и ст. 205.2 «публичные призывы к террористической деятельности». На момент задержания и ареста фигуранту вменялась только статья о диверсии.

РБК обратился за комментарием в Свердловский областной суд.

30 сентября 2022 года ФСБ задержала подозреваемого в диверсии на железной дороге на перегоне Реж — Стриганово в Свердловской области. Мужчина установил перемычку между рельсами «в виде скрутки из алюминиевой проволоки», из-за чего поезд мог сойти с пути. Работники РЖД заметили перемычку и убрали ее.

22 февраля этого года сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на участке Свердловской железной дороги. Жителя Нижневартовска задержали с поличным после покушения на диверсию. ФСБ заявила, что мужчина был «идейным противником» проведения военной операции на Украине и планировал совершить поджог, чтобы вывести из строя релейные металлические шкафы, где размещаются системы железнодорожной автоматики. Для этого он приобрел «необходимые для реализации замысла средства» и направился к железной дороге, где и был задержан