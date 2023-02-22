ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Нижневартовске

«Идейного противника» специальной военной операции на Украине из Нижневартовска задержали из-за попытки вывести из строя металлические шкафы с аппаратурой и автоматикой для железной дороги

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Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на участке Свердловской железной дороги, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального управления службы по Тюменской области.

«Управлением ФСБ России по Тюменской области пресечена попытка совершить диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры», — сообщили в ведомстве.

Жителя Нижневартовска задержали с поличным после покушения на диверсию. ФСБ уточняет, что мужчина был «идейным противником» проведения специальной военной операции на Украине и планировал совершить поджог и «другие действия», чтобы вывести из строя релейные металлические шкафы, где размещаются системы железнодорожной автоматики и телемеханики.

Он «приобрел необходимые для реализации замысла средства» и направился на выбранный им заранее участок Свердловской железной дороги, где и был задержан с поличным оперативниками спецслужбы. Против мужчины завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 УК (покушение на совершение диверсии).

Накануне Белгородский областной суд вынес приговор в отношении двух обвиняемых в подготовке диверсии против военных эшелонов, задержанных еще в марте прошлого года. По данным ФСБ, Зеленин и Турьянский (приводятся только фамилии), задержанные еще в прошлом марте, планировали совершить диверсию на железной дороге близ поселка Томаровка Яковлевского района, когда там должен был пройти военный эшелон. Также осужденные передавали сведения о российских военнослужащих, участвующих в боевых действиях на Украине, украинскому сайту «Миротворец». Правоохранительные органы считают, что они действовали «в интересах националистических подразделений Вооруженных сил Украины». Мужчины получили по три с половиной года колонии строгого режима.