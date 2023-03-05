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В МИДе сообщили о безвизе с 11 странами «на разных стадиях проработки»

В МИДе перечислили 11 стран, которые могут стать безвизовыми для россиян

Межправительственные соглашения о безвизовом режиме с 11 странами находятся «на различных стадиях проработки», сообщил ТАСС статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

Дипломат назвал Бахрейн, Оман, Саудовскую Аравию, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбию, Кувейт, Малайзию, Мексику, Тринидад и Тобаго.

При этом он сравнил процесс согласования таких договоров с «улицей с двусторонним движением». «Темпы выхода на подписание в равной степени зависят как от нас, так и от наших партнеров», — добавил Иванов.

В середине января замглавы МИД среди стран, которые могут стать безвизовыми для россиян, перечислял в том числе Мексику, Малайзию, Оман, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Гаити и Замбию. По его словам, с Гонконгом обговаривается увеличение срока безвизового пребывания граждан вдвое — с 14 до 30 дней.

В середине февраля министр иностранных дед Сергей Лавров заявлял, что Москва собирается ввести безвизовый режим с 11 странами, а еще с шестью, в том числе с Индией и Индонезией, — облегченный порядок оформления виз.

По данным МИД России, безвизовый режим для россиян действует в нескольких десятках стран мира. Среди государств Европы это, например, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория; Азии — Южная Корея, Израиль, Индонезия; Южной Америки — Аргентина, Боливия, Бразилия; Африки — Марокко, Намибия, Кабо-Верде.

С Мексикой, Барбадосом, Багамскими островами, Тринидадом и Тобаго, Сент-Люсией и Малайзией безвиз действует в одностороннем порядке; остальные перечисленные Ивановым страны требуют визы для въезда.

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Готовность отменить визы с Россией выражал и Иран. «Если Россия тоже, как и мы, заявила бы о том, что есть такая готовность, мы в короткое время можем объявить о безвизовом режиме», — говорил посол Ирана Казем Джалали.

Теги
безвизовый режим Россия МИД
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