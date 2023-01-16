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МИД сообщил о возможном безвизе с 12 странами Ближнего Востока и Карибов

Замглавы МИД России: ведем переговоры о безвизовом режиме с Бахрейном и Саудовской Аравией

Россия работает над договоренностями по безвизовому режиму с 12 странами, среди которых Мексика, Малайзия, Оман, Саудовская Аравия, Бахрейн и другие государства, рассказал в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

«Ведется работа по подготовке проектов безвизовых соглашений с Мексикой и Малайзией, а также с некоторыми островными государствами Карибского бассейна (Содружество Багамских Островов, Барбадос, Республика Гаити, Тринидад и Тобаго, Сент-Люсия). Соответствующие договоренности прорабатываются также с Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией и Замбией», — сказал он.

Он добавил, что с Гонконгом идут переговоры по увеличению срока безвизового пребывания граждан в два раза: с 14-ти до 30 дней.

По данным МИД России, безвизовый режим для россиян действует в нескольких десятках стран мира. Среди государств Европы, это, например, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория; Азии — Южная Корея, Израиль, Индонезия; Южной Америки — Аргентина, Боливия, Бразилия; Африки — Марокко, Намибия, Кабо-Верде.

С Мексикой, Барбадосом, Багамскими островами, Тринидадом и Тобаго, Сент-Люсией и Малайзией безвиз действует в одностороннем порядке; остальные перечисленные Ивановым страны требуют визы для въезда.

Теги
Бахрейн Оман Саудовская Аравия безвизовый режим
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