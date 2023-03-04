Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 46 тыс.

В результате серии землетрясений в Турции погибли 45 968 человек, из них 4267 — сирийцы, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, его слова приводит TRT Haber. 2 141 000 человек были эвакуированы. Ранее сообщалось о 45 089 погибших.

По словам Сойлу, было зафиксировано 13 072 афтершока. На месте 26 032 зданий велись поисково-спасательные работы, 25% из них полностью разрушены, а 75% — частично и будут снесены.

Министр также сообщил о 791 подозреваемом в обрушении зданий. 249 из них арестованы.

Землетрясение произошло 6 февраля на юго-востоке Турции, в провинции Кахраманмараш. По данным турецкого Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), магнитуда достигала 7,7. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясение самым разрушительным в истории страны. Из-за толчков образовались разломы. Бедствие затронуло также соседнюю Сирию. Из-за обрушения зданий в стране начали расследование.