Губернатор сообщил об обстреле села в Белгородской области
Украинские силы обстреляли село Бутырки в Белгородской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков. «В Валуйском городском округе под обстрел попало село Бутырки. Пострадавших нет. В данном селе действует режим ЧС», — написал он.
Снаряды, по словам губернатора, упали на территорию школы, в здании выбило восемь окон. Гладков пообещал восстановить теплоизоляцию школы в ближайшее время.
Валуйский городской округ на западе граничит с Харьковской областью Украины.
С начала специальной военной операции на Украине населенные пункты в Белгородской области многократно подвергались обстрелам, в том числе в Валуйском округе. В последнем под огонь попадали село Старый Хутор, Казинка и другие.
С весны в регионе действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. 4 февраля, после обстрела Борисовского района области, Гладков сделал его бессрочным.