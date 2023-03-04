Губернатор сообщил об обстреле села в Белгородской области

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Украинские силы обстреляли село Бутырки в Белгородской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков. «В Валуйском городском округе под обстрел попало село Бутырки. Пострадавших нет. В данном селе действует режим ЧС», — написал он.

Снаряды, по словам губернатора, упали на территорию школы, в здании выбило восемь окон. Гладков пообещал восстановить теплоизоляцию школы в ближайшее время.

Валуйский городской округ на западе граничит с Харьковской областью Украины.

С начала специальной военной операции на Украине населенные пункты в Белгородской области многократно подвергались обстрелам, в том числе в Валуйском округе. В последнем под огонь попадали село Старый Хутор, Казинка и другие.

С весны в регионе действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. 4 февраля, после обстрела Борисовского района области, Гладков сделал его бессрочным.