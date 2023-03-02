Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 марта
EUR ЦБ: 80,19 (+0,09) Инвестиции, 16:26 Курс доллара на 3 марта
USD ЦБ: 75,47 (+0,22) Инвестиции, 16:26
Reuters сообщил об отказе Маску в испытаниях нейрочипа на людях Технологии и медиа, 22:22
На слушавшего послание Путина с лапшой на ушах депутата завели дело Политика, 22:18
Дистрибьютор DJI отреагировал на пропажу дронов с AliExpress в России Бизнес, 22:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:55
ЦСКА одержал волевую победу над «Северсталью» в первом матче плей-офф Спорт, 21:53
В Гонконге загорелся строящийся 42-этажный небоскреб Общество, 21:49
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Медведев счел Сунака, Макрона, Шольца и Байдена «пособниками террористов» Политика, 21:41
Госдума одобрила законопроект о нормах провоза табака и вейпов Общество, 21:35
«БКС Мир инвестиций» назвал фаворита в нефтегазовом секторе на 2023 год Инвестиции, 21:29
Bloomberg сообщил о «сужении окна» для удара Израиля по Ирану Политика, 21:24
При пожаре в административном здании в Петербурге погиб человек Общество, 21:19
Старт плей-офф КХЛ поставил рекорд по числу поражений фаворитов Спорт, 21:18
Плющенко объявил годичный мораторий на обсуждение судейства подопечных Спорт, 21:14
Война санкций ,  
0 

Дистрибьютор DJI отреагировал на пропажу дронов с AliExpress в России

Дистрибьютор производителя дронов DJI: товары завозили в Россию параллельным импортом
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Поставка китайских дронов DJI в Россию могла осуществляться через параллельный импорт, сообщил РБК официальный дистрибьютор компании DJI в России.

«DJI не поставляет дроны в Россию с апреля прошлого года, а заказать продукцию компании можно на сайте дистрибьютора», — сказал представитель компании РБК.

Телеграм-канал Mash ранее обратил внимание на то, что на торговой площадке AliExpress Россия пропала возможность заказать дроны китайских компаний DJI и Autel. Товарные карточки все еще представлены на сайте торговой площадки, но при переходе на товар появляется надпись «Такой страницы нет».

Представитель AliExpress Россия отказался от комментариев. РБК направил запрос в главные офисы компаний DJI и Autel.

В конце апреля прошлого года DJI приостановила деятельность в России и на Украине из-за «переоценки соответствия» требованиям разных юрисдикций, сообщала пресс-служба компании. В конце марта из-за подозрений, что дроны DJI используются российской армией во время спецоперации на Украине, немецкие торговые сети MediaMarkt и Saturn сняли с продажи изделия корпорации.

В DJI отвергли утверждения, что в компании поддерживают использование своей техники в боевых действиях. Она утверждала, что продукция создана для выполнения гражданских задач, в частности для работы в поисково-спасательных операциях. «Мы не поддерживаем любое использование наших продуктов, которое наносит ущерб жизни, правам или интересам людей», — отметили в компании.

Читайте на РБК Pro
В России через месяц появится цифровой рубль. Что это и зачем он нужен
Дружба дружбой: как улаживать конфликты на детской площадке
Вернуться в компанию, из которой вы ушли: четыре за и три против
Китай восстанавливается быстрее ожиданий. Что будет дальше
Теги
новости дроны беспилотники AliExpress Россия
Материалы по теме
Минобороны сообщило об отражении попытки атаки дронов в Крыму
Политика
Иран обвинил Украину в отсутствии доказательств поставок дронов России
Политика
«РИА Новости» узнало о применении спецназом новой системы дронов
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter