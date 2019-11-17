США и Южная Корея отложили совместные учения после критики КНДР

Совместные учения ВВС США и Южной Кореи отложены на неопределенный срок, передает агентство Yonhap.

На встрече в Бангкоке 17 ноября министр обороны США Марк Эспер и его южнокорейский коллега Чон Гён Ду на совместной пресс-конференции заявили, что совместные учения ВВС двух стран, запланированные на ноябрь, откладываются, передает агентство Yonhap.

«Это решение — акт доброй воли для создания условий, способствующих дипломатии и миру», — заявил Эспер, добавив, что США приложат усилия для достижения мира на Корейском полуострове.

Таким образом министры обороны двух стран отреагировали на критику учений со стороны КНДР. Эспер также призвал Северную Корею вернуться за стол переговоров.

Обычно в ноябре США и Южная Корея проводят маневры Vigilant Ace, однако в этом году страны решили уменьшить масштаб учений. Тем не менее Пхеньян заявил, что они носят «агрессивный характер». Власти Северной Кореи отметили, что учения не способствуют корейско-американскому диалогу и нагнетают конфронтацию на полуострове.