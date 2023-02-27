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Германия анонсировала учения с США и Польшей как сигнал Путину

Глава Минобороны ФРГ Писториус: учения с США и Польшей станут четким сигналом Путину
Маневры станут «четким сигналом» союзникам по НАТО, а также российскому президенту, что альянс «отнюдь не так слаб, как он думал», сообщил глава Минобороны Германии
Фото: Lennart Preiss / Getty Images
Фото: Lennart Preiss / Getty Images

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил в эфире телеканала ARD, что немецкие, американские и польские военнослужащие проведут совместные учения на территории Польши.

Маневры могут пройти в ближайшее время, они станут знаком поддержки странам Балтии и Восточной Европы и покажут, что Германия и США как члены НАТО выполняют свои обязательства по обороне; также они послужат «четким сигналом» президенту России Владимиру Путину о том, что «НАТО отнюдь не так слабо, как он думал», сказал Писториус.

По словам министра, Североатлантический альянс стал «намного сильнее и гораздо более сплоченным», чем до начала военных действий на Украине.

Писториус также выступил за увеличение оборонного бюджета Германии. В начале января Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что в бюджете на 2023 год Минобороны страны заложило слишком мало средств на проведение военных учений, несмотря на военный бюджет в €50 млрд и 100-миллиардный специальный фонд, средства из которого должны пойти на армейские проекты. По данным газеты, расходы на маневры оцениваются в €340 млн, а ведомство располагает только €253 млн.

Bloomberg писал, что из-за расходов на поддержку Украины стране придется увеличить военный бюджет как минимум на €10,7 млрд в 2024 году. Писториус, по данным агентства, настаивает на еще больших вливаниях в оборонку.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее говорил, что после США Германия является второй по величине страной — донором Украины. В 2022 году Берлин предоставил Киеву помощь в размере более €12 млрд.

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