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Белый дом назвал тему переговоров Байдена с Шольцем

Белый дом: Байден и Шольц обсудят ситуацию на Украине и Китай

Предстоящие переговоры американского президента Джо Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца будут сфокусированы преимущественно вокруг конфликта на Украине, также стороны затронут Китай. Об этом рассказал неназванный представитель Белого дома, передает Reuters.

«Основной целью этой встречи была возможность для двух лидеров иметь возможность координировать свои действия конкретно по Украине. Но я думаю, что в контексте разговора по Украине, безусловно, возможно, что встанет вопрос о Китае», — заявили в Белом доме.

С начала военной операции России на Украине США, Германия и другие страны Европы оказывают Киеву военную и экономическую помощь. По словам Шольца, после США Германия является второй по величине страной — донором Украины. В 2022 году Берлин предоставил Киеву помощь в размере более €12 млрд.

На ближайшее время запланированы совместные военные учения США и Германии. В них также примет участие Польша, учения пройдут на территории последней. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, они послужат «четким сигналом» президенту России Владимиру Путину о том, что «НАТО отнюдь не так слабо, как он думал».

Теги
США Германия Олаф Шольц Джо Байден Украина Китай
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