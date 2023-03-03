Песков ответил на предложение Кадырова о военном положении в регионах

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Решение о введении военного положения в приграничных регионах — прерогатива президента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. «Сейчас каких-то решений не принималось», — сказал он.

Песков комментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова. Тот счел такую меру необходимой после нападения диверсантов в Брянской области 2 марта. Диверсионная группа проникла со стороны Украины в Климовский район, зашла в два села и захватила заложников. Диверсанты обстреляли автомобиль. Два человека погибли, пострадал ребенок. Позже в ФСБ сообщили, что «выдавили» диверсантов с территории области, а затем нанесли по ним артиллерийский удар.

Кадыров призвал «максимально жестко и даже жестоко» разобраться со всеми участниками нападения и «привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России». Кроме того, нужно ввести в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего, считает глава Чечни. «Да, это может быть неудобным для местных жителей, зато они будут в безопасности», — заявил он.

Сейчас военное положение действует в новых регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.